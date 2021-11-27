「武統」台灣，最近成為熱門話題。一是何時「武統」，有說3、5年的，有說一、兩年的。二是具體步驟，有說「突然攻擊」以爭取速戰速決，幾天或最長不過半個月的，有說逐步施壓、局部作戰的。

英國媒體日前刊出《戰爭遊戲：台灣戰爭來臨的那天》的特別報道，預測了「六大步驟」。第一步，是解放軍戰艦和潛艇封鎖馬祖，逼迫台灣當局「協商兩岸統一」，台灣若拒絕，大陸就會展開第二步，要「進攻金門」，這時美國會採取「保護台灣」的行動，在亞洲加強海陸空部署，向台灣供應武器，對北京施以懲罰性技術禁運。第三步，北京宣布管治台灣海關及海空管轄權，實施通關限制，令台灣陷入基本物資短缺。第四步，大陸直接封鎖台灣，切斷台灣對外所有通訊，阻止美國和日本的軍隊靠近台灣。第五步，解放軍對「台海空襲轟炸」，這時台灣仍然拒絕「統一談判」，而美國及盟友則派兵登島增援，北京就會邁出第六步，解放軍就會發起大規模攻擊拿下台灣，而台灣及美、日、澳就會「全面反擊」，「數小時內引爆東亞戰爭」。

英媒的這種預測，是建築在大陸循序漸進的「以武逼和」不果，最終再大規模動武一舉拿下的基礎上的，而這樣的「六大步驟」會令美、日、澳有時間有準備的軍事介入台海之戰，最終打一場「東亞戰爭」。這樣的預測和判斷，是深得「台灣之意」的，這些年台灣當局堅拒「和統」、聲稱不怕「武統」，拚命向美國購買軍火，不斷哀求美國盟友支持它對抗「大陸」，不斷欺騙台灣人民可以「擊敗大陸圖謀」、「守衞台灣」，就是基於這樣的預測，台灣把這個預測當成了美國和盟友們的「國策」。

台灣當局認為，美國和盟友們一定會堅持這樣的「國策」，一定不會丟下台灣，台灣也一定能「堅如磐石」……然而，美國至今沒有這種承諾、沒有出兵幫助台灣打仗的意思，甚至連一句暗示也沒有！