鑑於台獨氣燄愈來愈囂張，大陸終於祭出經濟手段。最近對台灣遠東集團處以巨額罰款及追繳稅款，理由是該集團在上海、江蘇等地的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用等方面存在違法違規行為。更深層原因則是該集團被視為台獨最大「金主」，與蘇貞昌關係尤其密切。套用大陸國台辦的說法，絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在島內支持台獨，幹「吃飯砸鍋」的事。

去年台灣立法委員選舉中，遠東集團位列政治獻金第一名，捐款高達5,800萬新台幣。而在此之前，蘇貞昌競選新北市長、其女兒競選立法委員，都收到遠東集團大筆獻金。這就解釋了為何大陸率先拿遠東集團開刀，今次殺一儆百，日後陸續有來。

早前大陸國台辦宣布將蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮列入「台獨頑固分子」清單，有人認為姿勢大於實際，有台獨分子更聲稱對未被列入清單感到「遺憾」。他們顯然高興太早了，真正遺憾的日子還在後頭，大陸制裁台獨頑固分子不是說說而已，而是劍及履及，台灣企業不想放棄大陸市場，就必須與台獨切割，沒有任何商量餘地。

說來實在諷刺，過去民進黨經常抨擊國民黨搞黑金政治，輪到民進黨上台執政，黑金政治不但沒有消失，反而愈演愈烈，甚至被合理化，遠東集團的例子只是冰山一角。台灣民主到底是怎麼一回事，由此可見一斑。其實也難怪，台灣民主照搬美國那一套，美國金權政治氾濫，台灣又豈能例外？這也正是美國邀請台灣參加所謂民主峰會的其中一個原因。許多台灣人對擁有「民主」沾沾自喜，並以此嘲笑大陸，殊不知這種由金權操控的民主根本不值一哂，大陸有自己的發展模式且行之有效，何必跟隨西方那一套？