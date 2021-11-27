三十年河東、三十年河西。別說三十年，只需短短十年，深港兩地發展此長彼消，早已起了翻天覆地的變化。就連由港大和深圳市政府合辦、2012年啟用的香港大學深圳醫院，似乎亦難逃「被拋棄」的命運。話說雙方的10年合約今年7月屆滿，僅獲延長合約多5個月至年底。港大深圳醫院院長盧寵茂表示，10年前的協議已不適用，需重新商討，惟商議期間有阻滯及「小風波」，承認情況不理想，但強調醫院轉虧為盈並已進身「國家隊」，有信心最終能成功續約。

雙方之間的「小風波」具體是指甚麼，外界無從得知，但港大深圳醫院之所以能躋身「國家隊」，港大的管理應記一功。問心，內地醫院過去有不少醜聞，包括有孕婦臨盆前被醫生要紅包，不給就不開刀等等，着實嚇煞人，而港大深圳醫院打着香港第一學府和港式醫療的名號，的確較能令人有信心。

然而正如前述，深圳發展一日千里，許多方面已領先香港，時至今日是否還需掛着港大的招牌，不由人不疑問。畢竟10年時間非短，港式管理已被深圳吸收得七七八八，港大招牌亦隨着眾多政治風波而大貶值。深圳醫院既可掛港大牌子，當然也可掛北大、清華牌子，甚至只叫深圳醫院亦無不可。

就說這是過橋抽板吧，現實就是這麼殘酷。這10年間，香港或港大除了精於政治鬥爭，還有甚麼長足發展？醫護人員甚至以罷工脅迫封關，令人汗顏。反觀內地學術水平奮起猛進，今年的《泰晤士高等教育》世界大學聲譽排名榜，清華大學破紀錄打進全球第10，取代日本東京大學成為亞洲一哥，港大則排名全球48。不進則退，慢進也是退，對比內地專心一意謀發展，香港在這10年間真的相形見絀。