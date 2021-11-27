美國商務部日前宣布，將27個個人、企業及機構列入出口管制「實體清單」，當中包括12間中資企業，理由是他們有份協助中國軍事現代化，尤其有關加強解放軍在量子計算方面的技術和能力，對美國國家安全及全球核不擴散產生威脅。

任何國家都希望將自身的軍事力量現代化，當中美國正是表表者，現代化軍事科技發展領先全球，其他國家落後了至少10年。但美國政府就是只許州官放火、不准百姓點燈，或是如中國政府所言，患上「被迫害妄想症」，硬是要強迫別國停止或減慢軍事現代化，如能令競爭對手的軍力老化、倒退就更好。

講到核不擴散，美國才剛剛聯同英國簽訂協議，向本為「無核地帶」的澳洲，一次過製造多達8艘核動力潛艇。澳洲近日更爆料指，將透過今次軍購取得相關核技術。這是赤裸裸的核擴散行為，比北韓自行研發核武更加明目張膽！

沒錯，對於部分盟友，美國偶爾也會協助他們加快軍事現代化，目的表面上是為了推動民主、支持盟友及箝制敵人，但實際上往往僅是為了賺錢，而且出售的大多不是最先進的軍備或技術，甚或只是想幫國內的軍事企業清倉換新貨。

例如被美國利用作箝制中國大陸的台灣當局，早前就隆而重之舉行了一批美國F16V戰機的接裝儀式，並宣稱台灣擁有全球最大的F16戰機隊。但F16戰機可是於1975年就開始生產，早已被美軍淘汰棄用，但用來賺外匯填補美國財赤還算受用。至於F22等最先進的第五代戰機，即使出價再高，美國都決不會賣給台灣。

美國早前亦通過了款額達6億美元的烏克蘭軍售案，聲稱是為了協助盟友對抗俄羅斯威脅。近日又有報道指，有情報顯示俄國將於明年初派兵入侵烏克蘭，美方揚言會擴大對烏國的軍援，但到底這是援助還是賺錢？俄國就踢爆有關情報根本是有人自編自導自演，為美國及北約軍事擴張製造藉口。

近年美國協助別國提升軍事現代化的最成功例子，其實可能是阿富汗。塔利班軍隊駕駛着美軍車輛及直升機巡遊慶祝的畫面，讓美國人看得血壓急升。未知美國政府會否從仍被凍結的阿富汗央行資金當中，直接扣除相關軍備的造價，然後當成正式向對方售武呢？若塔利班政權肯答應，獲美國承認的機會便大增了！