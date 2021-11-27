美國總統拜登首屆線上「民主峰會」，日前正式公布與會者名單，各界關注美方別有用心地邀請了台灣、立陶宛，但中國、新加坡等則被拒諸門外。然而，真正的焦點應是反思人類在經歷了三波民主化後，民主國家的人民生活是更好還是更壞，民主是否萬應靈丹？

日裔美籍政治學權威法蘭西斯‧福山指出，良治社會有三大基石：強政府、法治與民主問責制。民主不但不是首要，更是敬陪末座，強政府才是至關重要。不少人以為緊跟民主燈塔美國的一套，就可以為國家帶來繁榮富裕，令國人安居樂業，但別的不說，就說基建，拜登也坦承美國基建遠遠落後於中國。再說醫療，美國醫療體系出了名性價比低，是帶動不平等的禍根之一，令貧苦大眾受盡折磨。千瘡百孔的美國竟以民主之名召開峰會，人們不禁要問，山姆大叔是否想令更多國家、地區「落疊」，有人墊底，自己便不至輸得太難看？

相比起美式民主的對內長期內耗，對外也文也武，中國發展模式更加有益於國人以至世界。無論是對內的經濟飛速增長、高效的基建水平，對外的經濟援助發展中國家，試問務實的從政者應該聽美國人發噏風，還是聽中國人分享成功之道？

美國人心胸狹窄，不邀請正挑戰其世界一哥地位的中國，不難明白，但連新加坡也都摒棄，這種峰會已幾可斷定乃無效社交場合。要知道，新加坡雖受疫情拖累，世界競爭力排名由第1跌落第5，但仍然比排名第10的美國有本事。各國與其學美國的所謂民主而缺乏競爭力，倒不如學新加坡的強政府，來得更為明智。說到底，「民主峰會」只是一道幌子，旨在重振美國日落西山的盟主地位，那又怎會邀請讓其臉上無光的中國或新加坡參與呢？