謊言就是謊言，說上一千遍也不會成為真理，最可堪憐憫者，是製造謊言的人，他們初時是為了騙人，但說着說着，最後就可能只剩下自己會受騙。近年，美國對付中國的手法層出不窮，別的方式多不管用，惟有施展謊言外交，向你潑出一盆又一盆的髒水。

山姆大叔先是指出，中國電訊製造商華為的產品內含「後門」，可以竊取用家資訊；又說新冠肺炎病毒是武漢實驗室的產物，中國要為此負上全責；繼而批評北京在新疆實施所謂的種族滅絕政策；至於中國向第三世界國家提供貸款，協助建設，在華盛頓政府口中，便說成是北京試圖利用沉重債務，壓迫落後地區。

美利堅由總統到外交官，都鼓其如簧之舌，將上述謊言一再重複，他們滿以為中國即使澄清也沒用，因為你是被告人，單是被告人自我辯白，未必容易打動旁人，於是誣陷者就可肆無忌憚，不停將罪名栽向他。這些年來，華為公司董事長、武漢實驗室負責人，以至新疆自治區的主事官員，不是沒有說明真相，但華府認為不必理會，只消繼續重彈他們的調調兒便行，直至本月，終於踢到鐵板了。

日前，美國國務卿布林肯出訪非洲國家尼日利亞，發言期間又施展伎倆，不點名批評中國，以協助建設為名，為落後地區埋下債務陷阱。豈料，尼日利亞的外長馬上提出反駁，他說該國亟須引入優質而性價比高的建設項目，他們的發展不是為滿足中國或美國的利益，而是為滿足自身的利益。尼日利亞跟中國建交50年，這一段友誼很值得珍惜，中國迄今為尼國提供約30億美元貸款，這筆錢只佔當地債務不足4%。甚麼債務危機的鬼話，在真實數字面前，自是不攻自破。