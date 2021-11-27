港人望穿秋水嘅中港通關，政務司司長李家超與內地專家對接會議後，指本港經一系列強化措施，認為「具備通關條件」；澳門與內地已通關近年，香港至今才「具備通關條件」，點講都係「珠玉在前」，港高官有否自覺「形穢」，看食衞局局長陳肇始仍侃侃而談「外防輸入」如何如何了得，老朽相信港官唔會覺得自己不濟！

港府終於肯推香港健康碼（港康碼）喇！料下月初推出，以籌備與內地健康碼對接及轉碼等準備工作，老朽求神拜佛，期望唔好又「好事多磨」，唔好又諸多阻滯！好不容易等到可以「小通關」，唔少等團聚嘅家庭，已熱淚盈眶！

事實上，正當通關工作邁進一大步之際，衞生署又證實本港再現新變種病毒恐慌，係英國科學家近來發現嘅對新冠疫苗具更強頑抗性嘅新毒株「B.1.1.529」，目前全球累計僅約10宗，而香港截至日前已錄得兩宗！各位，覺唔覺得香港特別惹惡菌？有專家指該病毒株嘅刺突蛋白質有32個突變，或令現有疫苗嘅中和抗體不能有效免疫！英國病毒學家形容突變組合非常可怕，認為比其他變種病毒株更頑強，恐怕造成新一波疫情。

衞生署證實早前兩宗輸入個案帶有新變種病毒株「B.1.1.529」，佢哋係富豪機場酒店同層傳播嘅兩名男子，該酒店暫未有新增確診，老朽又求神拜佛，千祈唔好再有確診，否則通關又夢碎！

據消息人士指出，「通關」料參考澳門模式，從人數、地區到熔斷機制，都有經驗可借鑑，便於港深兩地操作。如按澳門嘅「時間表」來看，香港可能喺下月10日迎來「小通關」，3月份逐步擴大範圍，到明年中有望「全面通關」。三月長安水邊多麗人，全面通關之時，老朽或許已打了第一針，哈哈哈！