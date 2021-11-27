昨天的《貧窮情況令人羞恥》的評論指出，地產霸權、金融寡頭與反中亂港勢力合流，操縱香港政局。而短視的特區政府也不着重改革分配，令香港貧富差距不斷擴大，更不要說會下決心滅貧了，試問老百姓怎會撐政府？

另一方面，香港回歸之後，國家在各個方面全力支持香港的發展，特區政府不用每年負擔龐大軍費，還盡享兩制之利。可是，政府的主要公共政策，都沒讓港人感受到回歸帶來的主人翁及幸福感，反而多了「今不如昔」的抱怨。對此，值得第七屆立法會和第六屆政府班子戙高枕頭想一想，問題究竟在哪？就舉幾個港人抱怨「今不如昔」，負擔不斷加重、貧者愈貧、富者愈富的例子說明吧。

兩電大幅加電費是人人都逃避不了的，環境局局長黃錦星竟陪着兩電代表開記招宣布大幅加電費，局長出席背書「合理」，試問真是「合理」嗎？

鐵路票價是上班族最大的交通費負擔，「可加可減機制」令市民車費開支有加無減。為甚麼政府的運輸政策總是「一鐵」獨大和獨肥？為甚麼獨享鐵路上蓋物業發展特權利益的「一鐵」，只允大賺卻不能讓市民搭平車？

老百姓每天的糧食、生活用品主要購自兩大超市，物價早為兩大集團壟斷操縱，都拜政府售罄屋邨街市和停車場讓領展上市的錯誤所累，而抗疫基金還大筆公帑津助兩大超市，真是豈有此理！

香港的樓價和租金，完全是財團操控，是地產霸權說了算，為甚麼不設資產增值稅？不設土地物業空置稅？不學美國設超級富豪稅？反倒是推行違反垂直、公平原則的垃圾徵費，假環保之名要人人都被變相加稅，反觀做老闆者都可在經營公司報銷日常生活開支逃稅。試問貧富差距又豈能不擴大？