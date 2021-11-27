在疫情下，一年多來仍未能通關，港人無法外遊，很多市民在假日到郊野露營。因應防疫需要，政府至今仍未開放指定的合法露營區。在郊外非法露營衍生不少問題，市民踐踏破壞草坪、就地取用石頭築爐灶，折取樹枝非法生火煮食，致「營地」寸草不生，隨處便溺及拋棄垃圾，破壞生態環境，隨時會火燒連環營，甚至引火燒山，造成人命財產的嚴重傷亡，並會播疫。

本港共有43個免費露營地點，分別由漁護署及康文署管理，其中漁護署轄下有41個，康文署兩個。由政府管理的合法郊野露營地，地勢平坦，環境優美，大多配有標準洗手間，因疫情關係，這些合法露營區被全數封閉。塔門、東龍洲大草坪和大嶼山大東山，成為營友集中地。每逢周末或假日，野營處處，山頭野嶺布滿帳篷和郊遊人潮。

露營者在郊野地方露營及生火隨時可能被檢控。根據《林區及郊區條例》，任何人在林區、植林區或郊野範圍內或附近，非法生火或用火，即屬犯法，一經定罪，最高可處罰款25,000元及監禁一年。

另外，在合法露營區關閉期間，任何人均不得進入營地圍封範圍，亦不得在郊野公園或特別地區內露營或建立帳幕或臨時遮蔽處。按照《郊野公園及特別地區規例》，任何人在非指定燒烤地點或露營地點生火或用火，即屬違法，一經定罪，最高可處罰5,000元及監禁一年。

除此之外，任何人不得在郊野公園或特別地區內，攜帶或管有任何燈籠、煮食爐或其他同類的用火器具，包括任何照明彈、火燄槍、火氣球等，亦不能在以上區域範圍生火或用火，又或留低任何火種，如拋棄的火柴、燃點的香煙、灰燼等。

根據漁護署資料顯示，自去年7月15日封閉場地至今年10月底，共向逾1,100名違規露營及燒烤者採取執法行動，檢控數字比疫情前（2018/2019年度）的35宗相比，多出31倍。

大量人群聚集「營地」脫下口罩吃喝玩樂，亂棄垃圾，令病毒傳播風險大增。市民遺下垃圾，不時把廁所塞爆，孳生蒼蠅蚊蟲。山上山下隨處見到遺下的垃圾，更有缺德的遊人把棄置的口罩掛在樹枝上，吸引野豬翻找食物，搞到亂七八糟。原來長滿青草的大草坪，在絡繹不絕的遊人及露營者踐踏下，早已面目全非，損毀了生態環境。

本港不少非指定露營地點沒有洗手間、垃圾桶等公共設施，導致部分露營者隨處便溺、隨處棄置垃圾等，影響公共衞生，破壞生態。星星之火可以燎原，營友防火災意識低，如果不慎打翻爐頭，或意外引燃乾草或帳篷，隨時火燒連環營，或引致山火，後果不堪設想。促請政府逐步開放指定露營地點，加強執法和宣傳教育，保障市民生命財產及公共衞生。