世界視線：難民哀鴻遍荒野　逃難之旅沒盡頭

新一波的歐洲難民潮，令持續多年的難民危機，再次登上各地媒體頭條。除了愈來愈多的中東難民取道白羅斯前往西歐、引發白羅斯和歐美國家的矛盾升溫外，一艘載滿難民、原定從法國橫渡英倫海峽前往英國的偷渡船，上周不幸在法國北部港口加來對開海域翻沉，釀成27人死亡，是2014年以來英倫海峽死亡人數最多的一宗同類事故。歐洲難民問題，彷彿是沒盡頭的無底洞。

從今年8月起，數千名來自中東的難民，經白羅斯湧向波蘭等國邊境，盼望前往西歐重過新生活。但歐盟形容這是由俄羅斯總統普京在背後策動的人道危機，揚言對白羅斯實施新制裁。早前一批難民按捺不住，突然衝擊波蘭的邊境防線，遭駐守現場的波蘭安全部隊發射水炮及催淚氣體還擊，落得飢寒交迫、進退兩難的局面，畫面令人心酸。

民粹主義抬頭及新冠疫情重創經濟，加上當年頂着多方壓力、對逾百萬中東難民開放門戶的德國看守總理默克爾即將離任，令歐盟對難民耍手兼擰頭，甚至連白羅斯提出協助接收2,000名難民的要求也拒絕。派兵支援波蘭的英國，則「大義凜然」地批評盧卡申科視中東難民為棋子，斥對方為人無情及殘忍。諷刺的是，歐盟成員國的軍隊，參加歷年來製造中東難民的每一次軍事行動，「無人性」的白羅斯卻沒有。

難民欲從白羅斯入境歐洲大陸卻不得要領，不少人轉為前赴另一端的英國。英倫海峽上周有多名難民沉船而死，翌日仍有50多名難民冒死乘坐簡陋的充氣小艇偷渡到英國多佛，足以反映他們有多絕望。這時英法互相推搪：英國首相約翰遜急急發公開信，「建議」法國接收橫過英倫海峽的難民；早因核潛艇訂單及漁權糾紛對英方極不滿的法國總統馬克龍，直斥對方根本無認真處理問題。

早年歐洲各國參與以美國為首、針對中東及北非的戰爭，又對阿拉伯之春拍手叫好。可是此舉已證明是搬石頭砸自己腳，普世價值並沒為上述地區帶來和平與發展，反而令當地人流離失所。面對難民多年後仍不絕地湧入，虛偽的歐洲政客只懂狗咬狗骨卸責，可憐大部分的難民性命賤如泥，只能如人球般繼續在他鄉流離失所。