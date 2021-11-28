功夫茶：公務員良莠不齊　設學院能治本否

時代在變，《港區國安法》出台後，加上要完善選舉制度，強調「愛國者治港」，香港是否能由亂轉治，高官不會淪為忠誠嘅「高薪廢物」而係「能者居之」？至於龐大嘅公務員隊伍，又是否能做到「善於作為、勇於承擔」呢？

事實上，香港公務員制度由港英時代過渡而來，97年回歸至今並無太大改變，至今不過係要求公務員宣誓擁護《基本法》、效忠香港特區而已！講真，當中難保沒有為了「鐵飯碗」而宣誓如儀者，「上下一心」嘅團結精神更不知從何說起！呢，不久前水警高級督察林婉儀因追截走私快艇時墮海殉職，有紀律部隊人員涉喺網上發表嘲諷言論，先後有8人被停職查辦；又有公僕涉用假安心出行進入入境事務大樓，可見公僕良莠不齊，彰彰明甚！

呢嗱！公務員事務局局長聶德權尋日喺一個電台節目表示，下月中前會成立公務員學院，下周正式招聘院長，料明年上半年到任，而現時位於北角嘅公務員培訓處會完成改造，成為臨時選址。聶局長透露，公務員培訓諮詢委員會早前因應培訓框架提出建議，包括喺國家事務、憲法和《基本法》等方面推出更新課程喎。

依家院長都係開始招聘緊，真正課程仍在建議中，究竟用一大筆公帑去培訓公務員嘅忠誠及團隊精神，是否能確保佢哋效忠特區政府呢？嗱，聶局長指去年公務員離職比率為1.1%，較前年多幾百人，但認為情況係預計之內，相對18萬公務員，濕濕碎而已！道不同，不相為謀。功夫茶都覺得黃公僕離開係好事，起碼唔會「身在漢營心在曹」，又唔會成日諗住「籠裏雞作反」，少咗「吃飯砸鍋」畢竟係好事！

要令公務員形象清廉討好，愛國愛港，團結一致，做事唔hea；各位，功夫茶唔信有間公務員學院就可安車平五路！道理一字咁淺，內地夠有「黨校」啦，校長人才更係一時之選，國家主席親臨訓話指導閒過立秋，之不過，內地貪官嘛，「老虎蒼蠅一起打」，力度不可謂不大，可惜至今依然打極都有！所以話，靠一個公務員學院，就想培訓一支「忠於香港、勇於承擔」嘅優秀公僕隊伍，未免妙想天開！

阿哥，唔好忘記，香港投入咁多資源喺大專教育上，結果又係培養出一大班黑暴，即使收監都「永不言悔」！毛澤東話要靠正確解決問題，不靠資格！香港要見到大治，功夫茶認為係要正確分辨誰是真正有家國情懷嘅愛國者，而非沽名釣譽完全冇一點風清氣正嘅「愛國者」！阿爺能喺「正確」上下工夫，香港就唔使咁閉翳！