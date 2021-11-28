美國政府在經濟方面正在尋求與中國脫鈎，主要是在生產與投資。但在金融與數據的全球化方面，美國是堅持要與中國保持掛鈎，原因是它可借之來操控監視中國的發展。

11月裏，在中國海域裏船隻發送的AIS系統信號（自動識別系統，告知船隻所在位置）大減，美國媒體因此批評中國。實際上，背後原因不是缺乏AIS信號使船隻航行會有安全問題，因為減少的信號主要來自在中國沿岸設立的AlS系統發放站，不是船隻自身發放的信號。而且信號減少最大的是AIS系統機構Vessel Value（設在英國）的信號，其他兩家相關機關只少了45%。兩者的差別相信是因Vessel Value在中國設的信號發放站較多。

美媒指這個現象源自中國在11月1日實行《個人信息保護法》。但它們忘了提9月中國頒發的《數據安全法》。據Vessel Value方面透露，11月初是中國國安部門指示將該機構在中國分支的部分AIS收發器從中國海岸站點拆除，留下的由中國政府批准機構架設。這個訊息有兩個意思，一是信號減少是部分AIS信號收發站被拆掉，事涉國安部門；二是中國還是容許部分AIS信號站運作，也沒有進而侵犯船隻發放的AIS信號，因此此舉不會打擊航行安全。且中國貨櫃海運市場近九成為國際航運集團佔據，中國政府是無法阻止它的屬下船隻發放AIS信號。中國的舉措便不是為了打擊航運、擾亂航運。

這些國外機構在華廣設AIS信號收發站，包括海運和河運，可即時知悉中國海域船隻（包括軍艦等）的行動。航運船隻移動和靜止位置的訊息構成重要的經濟與軍事情報價值，以大數據分析，得到的訊息便是關鍵的情報。中美對立，台海緊張，中國的航運數據通過這些國際機構落入美國之手，知悉中國的船集調動、貿易運輸，絕對是構成對中國國家安全的最大威脅。事實上這些機構在華設立的收發站，用商業的名義卻過度鋪設，其中有竊取情報之意。中國今次的做法是部分地與美國控制的數據脫鈎，減除軍事威脅。

此外，中國在全力推行北斗全球定位系統，以取代美國控制的GPS全球定位系統。一是脫鈎；二是在需要時破壞GPS系統來爭取軍事優勢；三是在經濟收益方面與其競爭。這更是重大的數據脫鈎戰略。北斗系統的脫鈎防止美國利用GPS來對中國軍用設備控制與封鎖，關乎戰争勝敗。