中央對香港的全面管治權要推行得好，首先是要解決香江府衙、管治班子能夠很好執行的問題，就是要在行政長官、管治班子找對人，找到既忠誠又能幹的人，也即政治上德才兼備之人。因為，中央全面管治權及一切對港方針政策都要由這些「港人」執行，要通過香港各方面、各層級的公務人員執行。

事實上，中央全面管治權能夠首先直接「抓住」和命令的也就是香江府衙及其人事。這是牛鼻子，牽住牛鼻子，整頭牛才能夠走好。這也是毛主席曾說過的：「路線確定之後，幹部就是決定因素。」

中央推出對香港全面管治權是在2014年。事實上，中央之所以在香港回歸17年後才提出中央全面管治權的問題，正因為看到了過往兩位特首在貫徹「一國兩制」、「港人治港」上的嚴重缺失，令「一國兩制」有走樣變形之虞。中央認識到，許多問題、帶根本性的問題不管是不行的，管得少、管得不夠有力也不行；過往頭痛醫頭，腳痛醫腳也不行。必須中央出面管，全面管才行。

然而，2014年時怎麼實施中央全面管治權還很迷茫，沒有突破口，沒有抓手，沒有着力點，沒有開刀對象，沒有路徑、只能是一紙空文。

當時，中央全面管治權的問題在文件和講話已經多次出現，香港輿情也已關注和議論，但在香江府衙、行政長官、管治班子那裏則緘口不言，他們當中央的「說話」冇到。要不是反修例暴亂發生，港版顏色革命發生，《港區國安法》推出，中央全面管治權至今恐怕已從空文變成了空氣，連影子都沒有了。

有了《港區國安法》，中央全面管治權就有了突破口，有了抓手，有了着力點。因為，香江府衙必須以此首先止暴制亂，粉碎顏色革命。中央也因此可更有力、更直接的整頓調整香江府衙的管治班子，指示命令行政長官。