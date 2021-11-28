美國政客最大特點是反口覆舌，言而無信。拜登在中美元首視像會議上作出多項承諾，包括不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突，以及奉行一個中國政策等等。許多人以為兩國關係會稍為緩和，即使沒有明顯改善，起碼也會暫時休兵。詎料事與願違，視像會議剛剛結束，老美即迅速變臉，一口氣搞了連串針對中國的惡劣動作，包括揚言外交抵制北京冬奧、邀請台灣參加民主峰會、軍艦穿越台灣海峽、議員乘軍機訪台、將12家中企列入「軍事最終用戶清單」等等。

民無信不立，國無信不威。美國外交政策反覆無常，將莊嚴承諾視若兒戲，他們自以為得計，其實害人終害己，到頭來只能自食其果。道理很簡單，隨着美國國際信用蕩然無存，中國固然已對其沒有任何幻想，其他國家包括歐洲盟友對其信任感也正漸漸消失。

不是嗎？美國沒有與盟友協調而匆忙從阿富汗撤退，以及夥同英國和澳洲暗中搞「AUKUS」，無不暴露其自私自利的一面，盟友能不心寒？更令人嘆為觀止的是，美國幾個月前剛宣布取消制裁俄德「北溪2號」天然氣管道項目，日前又聲稱將繼續實施制裁，堂堂大國出爾反爾，誠信何在？拜登口口聲聲「美國回來了」，實際上和特朗普的「美國優先」沒有任何分別，國際社會早已洞悉其奸，許多國家只是敢怒不敢言而已。

難怪有人說，美國既是全球麻煩製造者，更是世界動亂主要根源。凡是其插手的地方，就意味着動盪和災難。而老美猶自我感覺良好，自稱「上帝的選民」，將自身標準稱為「普世價值」，強迫全世界接受。所謂的民主峰會，說穿了就是一個政治龐氏騙局，一場國際笑話。