由前朝政府開始，港府深夜發稿成為常態，尤其每有醜聞爆發，港府總是在半夜三更鬼祟發出新聞稿，務求過了報紙截稿時間，翌日不用大字標題被輿論炮轟。由陳茂波承認經營劏房，到警方拉錯智障男表示抱歉，再到港珠澳大橋延遲一年落成，無不如此。到了林鄭政府更是變本加厲，單是港鐵沙中綫偷工減料醜聞便屢屢使出這一招。想不到連關乎市民生命安全的防疫政策也是一樣，施政彷彿見不得光。

港府前晚深夜11時發稿，宣布因應非洲南部發現新變種病毒株，27日凌晨零時起對博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼及津巴布韋等8個地區實施嚴格登機及檢疫要求，禁止21日內曾逗留當地非香港居民來港。

眾所周知，這隻源自非洲的新型變種病毒來勢洶洶，世衞將之命名為「Omicron」，列為「值得關注的變種」。香港因為錄得兩宗輸入個案，而且是從南非抵港男子傳染隔離酒店同層另一男子，足證傳染力驚人；加上香港為亞洲首個驚現病例的地區，傳媒對此極為重視，港府亦應預計翌日報紙將有大篇幅報道，惟在專家敦促政府禁止非洲航班入境本港後，港府依然沒有反應，傳媒遂以此方向質疑港府的決定，詎料港府在深夜突然發稿，新措施一小時後生效。到底有甚麼原因，非要這麼「抆」才宣布新措施不可？如非為了玩弄傳媒，就是官僚優柔寡斷，兩者皆絕不可取。

事實上，英國尚未發現病例，已禁止7個非洲國家的航班入境，逢事皆視前宗主國為圭臬的港產官僚，今次卻好整以暇，防疫只有谷針一招，甚至揚言要推出疫苗護照強制全民打針。疫苗連Delta都防禦不了，何況更難纏的Omicron？外防輸入不堵漏，如何谷針也是枉然。