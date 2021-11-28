約兩周之前，筆者在本欄談及英法偷渡問題，英國指摘法國未有盡力阻截成千上萬的非法移民，從法國北部乘坐加裝了大馬力引擎的橡皮艇，冒險橫渡英倫海峽抵達英國。法國則反斥英國未有兌現承諾，向法國政府支付高達逾5億港元的反偷渡費用，並將有關問題與兩國近年的捕魚權爭議及新近的澳洲潛艇風波混為一談，新仇舊恨統統炒埋一碟，各自換取最大的政治及選舉利益。

不過，隨着日前有廿多名偷渡客在法國海岸對出溺斃，當中包括多名小童和孕婦，引起兩國民眾以至全球關注，雙方終於明白不可再透過消費這些偷渡客的性命來打口水戰，必須認真正視和合作解決有關問題。

這些非法移民大多來自中東及北非等戰亂之地，在今次翻艇慘劇中唯一生還的兩名偷渡客，便是分別來自伊拉克和索馬里。他們幾經辛苦及花費巨款，突破重重關卡，成功進入及橫跨歐洲大陸後仍不願停下腳步，誓要冒險投奔怒海轉往英國，主因是英國的移民政策在多國中最為寬鬆，形同當年港英政府的「第一收容港」及抵壘政策。

此外，英國的經濟狀況也比絕大部分歐陸國家好，移民抵達後只要不太挑剔，總不難搵工謀生，這亦是英國決定退出歐盟的主因之一。再加上當地有大量已合法定居多年的中東及非洲鄉里，同聲同氣，並可提供住宿等照應。從方方面面都比失業率高企、治安欠佳，並且示威騷亂不絕的法國好。

英國首相約翰遜也深知問題所在，因此他在慘劇發生後提出的其中一項反偷渡措施，就是對經海路抵英的非法移民實施即捕即解政策。然而，英國並不打算像香港應付「假難民」般，直接將他們送上飛機遣返原居地，而是僅僅用船送往對岸的法國，將問題推予其冤家、法國總統馬克龍來處理。

法國本身已深受非法移民問題困擾，自然不想看到因英國改變政策，而令自己變成非法移民的最終定居地，因此他呼籲其他歐洲國家合作，共同阻截、照顧及接收非法移民，矛頭直指德國及其他更東面的歐洲國家。東歐國家則將非法移民/難民問題推給更東、更南的希臘、土耳其，還有最新的白羅斯。大家不斷玩推莊遊戲，問題又怎能有效解決？