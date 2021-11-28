新冠變種病毒株「B.1.1.529」來勢洶洶，就在這種被指是「最惡變種」，有32個突變、比Delta更加威脅人類的新發現病毒株消息爆出不久，報道指，竟有大藥廠揚言若有需要，可在6周內重新設計疫苗、100日內付運首批新疫苗。除了仍然如在夢鄉的人外，試問有誰會不對此「喜訊」大嘆一句：「哦，是真的嗎？我不是在做夢吧？」

世人應該怎麼看待藥廠發布的這道「喜訊」？是信口胡謅嗎？若有人解讀成股票買入的信號，那是市場的事。抑或藥廠有信心百日內起貨的，其實又是研發時間短，效用、副作用、接種風險等有待觀察的貨色？還是有人終於知恥近乎勇，它真的能夠說得出做得到，即使面對被世衞列為「值得關注的變種」，正式命名為Omicron的新變種病毒株，只須「若有需要」，不用50天就可以重新設計疫苗，並在100天內付運，拯救蒼生呢？

如果答案是後者的話，那只能怪人類面對Delta威脅時，全球多地雖然湧現上街示威的民眾，抗議「疫苗護照」限制出行自由者數之不盡，卻沒有幾個能指出藥廠有責任去完善疫苗抵禦病毒的能力，雖這只不過是童話故事《國王的新衣》中，說出國王根本沒穿衣服的直話直說，那麼淺顯的道理而已。

不少人過往樂於跟着藥廠一鼻孔出氣，不斷呼籲世人打加強劑，對於接連出現的打了3針照中疫個案又視如無物，宜不得全球4、5、6、7針的永無止境又於事無補地打下去。不過，現在大藥廠行好心了，原來藥廠掌握的疫苗技術竟是如此領先，「若有需要」，人類就有救了。

抗疫快將踏入第3年，人類無法正常出遊、自由出行的日子或有望終結，這豈不甚好？祝願大發善心的疫苗生產商繼續豬籠入水。