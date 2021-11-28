新冠肺炎疫情為禍，全球迄今造成約520萬人死亡，實際上卻不止於此。權當各地政府都是君子，公布的數字皆確實可靠，但也只是新冠病毒導致的直接死亡個案，要是把間接死亡者也加上去，結果會讓人咋舌。

最近，有專家開始留意超額死亡的問題。假設一個有3,000萬人口的國家，疫情爆發前，平均每年有30萬人離世，去年新冠病毒肆虐，官方公布因染疫而死的有3萬人，將兩個數字相加，按理過去一年，應該是有33萬人離世才對。實際上卻不然，死者總數達到34萬人，那多出的一萬人，就叫做超額死亡。

這一年以來，西方不少地區都出現明顯的超額死亡人數，以英國為例，一星期就多出800、900人。一年合共52周，期間有多少人要額外付出生命，你扳着指頭一算，便會覺得心驚。

近月，英國政府力主解除防疫禁令，但此舉會造成甚麼後果，卻不想讓你完全知道。解禁會使多少人因染疫而死，這數字是瞞不住的，他們亦不諱言。不過，開放禁令後，會讓超額死亡人數增加多少，官方卻甚少提起。

所謂的超額死亡，是如何導致？這道理也不難明白，人們平素有不少疾病，例如中風、心臟病等等，若然情況嚴重，就要召喚救護車送院診治，多延誤一分鐘，就多一分生命危險，但在疫情期間，救護車不敷應用，有些要隔數小時才能抵達，很多病人就因失救而死。即使有幸送到醫院，往往也因缺乏病床或醫護人手不足，而不能留院治療。據說，英國病人在家中死亡的比率，較正常時期急升了三成。西方政客們一味嚷着要解禁、開城，但背後要付出甚麼代價，卻是諱莫如深。