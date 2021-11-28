正當內地專家表示「香港已具備通關條件」，「港康碼」料下月初推出，大家雀躍「關山」不再難越之際，失驚無神，竟然從非洲又殺出個新變種病毒株「B.1.1.529」，呢隻嘢據稱惡過肆虐全球嘅Delta變種，世衞標註其為「值得關注的變種」，並按希臘字母命名為Omicron。阿哥，病毒久不久又變一變，「觀病毒學新詞」都有排忙吖！

面對非洲變種病毒來勢兇猛，全球多國已相繼禁止非洲多國航班入境。香港冇嘢快，只有一樣快到撳唔住，就係病毒入侵特別快！呢隻非洲變種病毒惡菌，香港係「亞洲最快」確診！庸官反應遲鈍下，終於喺日前凌晨起禁止於21天內曾逗留博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋旅客嘅登機及檢疫要求，連同南非，即合共8個非洲國家或地區被禁。香港居民則須已完成疫苗接種，方可登機來港，並於抵港後於檢疫酒店接受21日強制檢疫。

政府專家顧問都指變種病毒Delta已令疫苗大打折扣，Omicron嘅基因突變更多達32個，前所未有；世衞都憂慮呢隻嘢有機會削弱疫苗保護力。依家香港有兩宗輸入個案，令人不禁納悶：會否因新變種非洲病毒而帶出新的通關顧忌？依家專家相信「只要變種病毒未流入社區，造成爆發，便不會影響中港通關」；老朽求神拜佛都係咁希望。

之不過，有陣時唔怕一萬，最怕萬一，目前對相關機組人員仍屬豁免檢疫人士，港府唔做好閉環管理，卻一味盲目谷針，有消息指政府正研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆和處所。若然，長者唔打針，即係連飲茶、睇戲都No way！唉！都話「壽則多辱」，果不其然，香港高官又多一樣叻：就係炮製「孤獨老人」！老朽肯定係受害者！