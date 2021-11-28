特區政府對民間提出的扶貧紓困要求，往往重複強調庫房的資源有限，即使有龐大盈餘，也要「好天儲埋落雨柴」，不會輕易「開倉派米」。無疑，這些說法有其表面合理性的一面，但是政府當局日常「使錢」行為，又是否如當局的強調「應慳則慳，應使則使」呢？更重要的是，有否雙重標準，講一套、做又另一套呢？

新近的例子是，政府用公帑粉飾2019年的世紀暴亂，為了誤導事件的性質並非黑色暴亂，只是「社會事件」而已，動用千多萬元外判招聘學者顧問研究「社會事件」深層成因，既違反止暴制亂的方針，又為反中亂港和「港獨」黑暴勢力解套。命題也立錯了，當然不了了之。另一個更離譜的研究是，動用了4,700萬元外判外國顧問公司研究，搜集外地14個國家及商界對香港的信心，該研究問錯對象，豈有正確結論？結果，該報告無法比得上由財政司司長辦公室自己做的《香港營商環境報告》。上述兩份外判研究，合共浪費納稅人約逾6,000萬元，如此浪費，簡直是犯罪。更奇怪的是，竟可繞過立法會監管！

至於長期浪費公帑的項目，不得不要嚴厲批評用公帑養假難民的問題。由於特區政府沒下決心退出聯合國國際難民公約，被鄰近地區國家的假難民（即非因政治或酷刑迫害，又或戰爭及人道危機原因逃港，只為尋求改善生活的經濟原因而非法入境），利用法例的漏洞，不斷地司法覆核，拖延時間，用公帑請律師辯護以得留港生活。7個年度已浪費了公帑60億元，而且這個無底洞完全看不到盡頭，單單本年度已再耗掉12.7億元。倘60億元用於興建公屋的話，已可建6,000間了。

為何錢不用於扶貧，卻倒落鹹水海呢？新一屆立法會必須嚴肅跟進浪費大量公帑問題。