於本月中旬的一個晚上，漁護署人員聯同警方在深灣道以鐵馬及鐵網包圍野豬，並利用誘餌捕捉及槍殺野豬，或使用藥物注射作人道毀滅。有關行動隨即令到某些市民出來「護豬」，要求漁護署立即停止誘捕獵殺野豬，猶如把殺野豬視作不人道的行為。但當局捕殺野豬是否真的「十惡不赦」、「不人道」？這值得我們反思。

現時全球很多地方政府都會有捕捉、獵殺，以及人道毀滅過度繁殖、有危險性的野生生物的行動，最常見的如蚊蟲、老鼠、野狗等，還包括有獵殺野豬。筆者平心而論，認為利用誘餌捕捉後再人道毀滅，已經是比較文明的手法，至少野豬死前的恐懼感已經降到最低。意大利、加拿大都使用陷阱、誘餌，及鐵籠捕捉野豬，並於捕捉後立即撲殺，以控制野豬的數量，瞬間可見誘捕後作人道毀滅野豬，是最常見控制野豬數量的方法。

更甚者，某些國家或地區為了解決野豬問題，或以更不人道的方式控制野豬數量，例如於2020年羅馬曾下令警察於一所學校射殺一頭母野豬及其6隻小豬，再如內地四川省在收到求助後，會派出捕獵專隊去獵殺野豬。台灣地區雖然沒有任何獵殺野豬的政府行為，但島上原住民的文化一直有狩獵野豬（當地稱「山豬」），並食用野豬肉。

小野豬外表雖然可愛，但事實上野豬生性兇猛、攻擊性強，甚至獵食其他年幼的中型脊椎動物。而野豬對農耕造成嚴重破壞之外，當受到威脅時會用獠牙作出攻擊，對市民有危險性，或導致嚴重創傷。而且，像老鼠等野生動物一樣，野豬有機會帶有傳染病風險，例如非洲豬瘟病毒，而非洲豬瘟會令農場豬隻受感染，造成大規模死亡或肉類污染。

另一方面，由於人類非法餵飼，令野豬經常直闖市區覓食，也令野豬數量失控地增長，變相破壞生態平衡。因此，無論野豬於郊區或城市的數量，各地政府也一直使用不同的方法控制。香港一直以來皆有不同的方法控制野豬的數量，包括香港曾經有野豬狩獵隊，而過去漁護署會為野豬進行絕育或避孕後再放回郊區，但在數目增長和覓食區出現失控的情況時，先誘捕後人道毀滅成為最有效的選擇。

筆者認為漁護署行動問題並不在於先誘捕後毀滅，而是在於漁護署行動的準則未盡公開透明，和公眾宣傳教育不足。觀乎以色列同樣面對野豬問題，為免野豬危害農業區及成為城市地區的問題，當地政府對野豬闖入的不同情況，訂立了不同處理方法和準則，包括在特定情況下撲殺豬群，這或許可以令更多市民接受。因此，漁護署可以盡快就野豬亂闖市區的多種情況，制訂公開處理指引，包括以絕育放回郊區和撲殺處理的參考準則，作清晰指引，讓市民更能理解及明白相關捕獵或擊殺行動，減少不必要的社會爭議和矛盾。