正論：抗疫未懂分輕重　政策漏洞招變種

世事難料，正當大家以為通關在即，怎料又殺出攔路虎，被視為最強新冠變種「Omicron」，亞洲首宗赫然在香港爆發，迄今兩宗，潛伏期未過，有否在社區擴散仍是未知數，不少外國包括英國率先對香港「落閘」，然而特區政府繼續「好客」，反應慢九拍，只對非洲南部8國收緊入境條件，對已爆出新變種的德意澳等國家仍然照舊寬鬆，未列入高風險地區，這和「開門招毒」有何分別？

Omicron橫空出世，德國、意大利、捷克、澳洲及英國，都出現了確診個案。研究顯示，現存的疫苗未必能有效抗衡這個變種病毒，歐美本以為高接種率可以令疫情盡快過去，想不到如意算盤未敲定，喪鐘卻敲響。一向抗疫先知先覺的以色列，果斷地宣布鎖國兩星期，禁止外籍旅客入境，希望能幸免於難，阻擋Omicron擴散，其他國家相信會紛紛效法，收緊防疫措施，香港被視為高危地帶，俄羅斯及瑞士已宣布，曾到過香港的外國人將不能入境，菲律賓極有可能同樣對香港「落閘」，恐怕陸續有來。

全球如臨大敵，港府卻慢條斯理，小修小補，只是針對非洲南部7個國家以及南非，禁止於21天內曾逗留當地的非香港居民入境，未有完全禁絕來港航班，香港人去過這些地區依然可以回港。問題就出現在這處，病毒不會理你是哪地方的人，香港市民與任何外國人，同樣都有機會受感染，變成病毒載體，傳染別人，尤其是來自出現病例的地區，例如德國，大家忘記了較早前國泰機師瞞報事件嗎？

3名國泰貨機機師來港確診變種病毒，極可能是互相感染，一度有百多人因而蒙受強制檢疫令。後來發現他們雖聲稱在德國法蘭克福逗留期間沒有離開酒店房間，卻被踢爆所言非實，不但數次離開酒店房間，甚至步出酒店到附近的地方，與朋友會面。國泰航空雖然把這3名機師「祭旗」，但各界紛紛要求收緊機師檢疫措施，政府及國泰作出了改動，但機組人員回港在家頭3日，依然可以外出兩小時，被批評「唔湯唔水」，露出明顯漏洞。

本港抗疫未竟全功，就是因為不斷出現漏洞，今次Omicron來勢洶洶，德國榜上有名，卻未被港府列為A組高風險地區，依舊是B組中風險地區，無論是否香港居民都可以來港，只是靠酒店檢疫來防範，前車可鑑，隨時走漏新變種病毒入社區，危害700萬港人，難怪通關始終未落實，14億人的安危，怎能交付給抗疫劣迹斑斑的港官？所謂八成接種率才可通關，只是砌詞藉口，重點是香港防疫始終未能給中央百分百信心。

新變種病毒傳染性及免疫逃逸能力極強，要防止在港大爆發，一定要當機立斷，必要時要壯士斷臂，不能為了一小撮人或航空公司的利益，危害大部分人的福祉。機組人員是高危群組，英國航空最近便因為檢疫隔離而取消多班來往香港及倫敦的航班，一家航空公司也可以權衡輕重作決定，特區政府擁有富可敵國的儲備，卻總是畏首畏尾，進退失據，今次對抗兇猛的新變種病毒，若果未能吸取之前教訓，恐怕又是噩夢重演。