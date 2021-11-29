世界視線：美國售武扑傻瓜　日本台灣任扯線

美國最賺錢的產業不是領先全球的創新科技，也未必是巧取豪奪、無本生利的金融產品，因為這一瓣至少還有市場波動的威脅，只有售賣軍火武器，才是美國穩賺的大生意。近期，日本防衞省成功追加了防衞預算，這筆所謂補充預算一編就是約500億港元，用以購買導彈、戰機等。另一個自以為是美國寵兒的冤大頭乃台灣，他們豪花數百億港元組建F16V戰機編隊。輕輕鬆鬆便有巨款落袋，美國發財真的易過借火。

美國做軍火生意順利，與他們調教小弟有既定方程式有關。日本及台灣的當權者想坐穩寶座，離不開美國的祝福，因此他們都必須仰美國鼻息生存，剛接任日本首相的岸田文雄急急向美國輸誠的原因也在此。岸田甫上任便大手筆端出補充防衞省預算的方案，把2021年度防衞費用總額的預算忽然提高至6.11萬億日圓（約4,200億港元），而去年12月通過的預算本是5.34萬億日圓（約3,700億港元）。這次一加便是約500億港元，向美國輸誠的意思足夠了。

日媒指出，補充預算會用作購置美國的愛國者導彈、巡邏機、運輸機及地對空導彈的維護零配件等，預料這筆巨款全都進美國口袋。但岸田還在扯貓尾，聲言日本只是要擁有對敵方基地造成威脅的打擊能力。

台灣的蔡英文政府也豪花數百億港元，聲言組成了美國以外、全球首支F16V戰機編隊，並將台灣空軍的戰鬥力提升至全球15名之內。真的嗎？當然不是，台灣以為升級F16舊系戰機便能對解放軍形成空戰優勢，這實在大錯特錯，因為F16V充其量只能對戰解放軍的殲10C戰機，對戰殲20根本無還手之力，台灣軍方與台獨政客是真傻還是打腫臉充胖子？

說起軍火買賣，美國的操作其實簡單又粗暴，甚至慳水又慳力。其大原則是文宣及政治游說，例如利用兩岸關係緊張、日本懼怕北韓導彈威脅的「民意」炒作，一邊是美國政客幫忙跑龍套、點火，一邊有美媒接棒，唯恐天下不亂般製造更緊張情緒，期間不忘醜化抹黑他們眼中的敵人，就這樣，水魚上門，生意亦水到渠成。