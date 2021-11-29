功夫茶：港人長命變受罪　廢官來去得一句

常言道︰「長壽是福。」不過唔適用於今時今日嘅香港。隨着醫療科技發達、生活質素改善，港人愈嚟愈長命，本來係好事；偏偏因為港府無能，退休保障同安老政策遠遠追不上，結果人哋長壽可享福，港人長命就要捱窮。最弊係掌握港人福祉嘅勞福局局長羅致光，嚟嚟去去都淨係識叫人買年金，絲毫唔見改善政策嘅意思，港人睇唔到未來有咩希望，只有絕望，一言以蔽之︰「慘！」

話說根據政府統計處資料，2020年出生嘅男嬰可以活到82.90歲，女嬰更可達87.95歲，之但係羅致光尋日喺網誌上，長篇大論解釋統計處點樣嚴重低估咗港人未來平均壽命，而且文章劈頭就講明有關數據唔係用嚟滿足好奇心，而係作為唔少政策嘅分析工具。咦！隱隱約約感覺到局長好似有股怨氣噃。查實計算方式唔同啫，無話邊個啱邊個錯嘅。但既然局長擺出一副「眾人皆醉我獨醒」嘅樣子，少不免令人期待當局會點樣解決衍生出嚟嘅問題啦，點估到佢提出嘅解決方式得寥寥數句，簡單講就係買公共年金，咁好口才，唔做保險經紀真係嘥晒，為人為己，局長不如考慮吓轉行啦。

安享晚年又豈止「錢」咁簡單，社區服務、醫療護理、配套設施等無不息息相關。人口老化係大趨勢，偏偏港府愛理不理，結果就係居家養老無人照顧，公營安老院「排到死都未排到」，私營安老院又貴到畀唔起，搞到成班長者走投無路。眼見稍為有啲經濟條件嘅老人家選擇北上養老，港府不思過錯，反而順水推舟，冇諗到老人家願意返內地養老，皆因隔壁配套做得好。所謂「故土難離」，中國人傳統講究落葉歸根，抱住「生係香港人，死係香港魂」嘅老人家，實不在少數。

講返轉頭，港府多年嚟應對人口老化嘅問題，一味靠「金」解決；當初推出強積金，家吓又叫人買年金，核心思想離不開積穀防饑。只不過政策明顯有盲點，通俗啲講︰「鬼唔知阿媽係女人，有錢先得㗎！」家吓扶貧政策一鑊泡，港人已經變飢民，搵個銀仔刮痧都冇，仲點樣積穀呢？雖則話公共年金屬即期年金，一筆過繳付之後就鬥長命，但投保額少呢，回報得雞碎咁少，投保額高，長者又拎唔出，衰啲講如果唔長命，回報根本唔高，基本同投資冇分別，風險一樣由市民自行承擔，所以唔少老人家都寧願留個錢傍身。

嗱！公共年金好定唔好呢，真係見仁見智，之但係羅致光叫長者靠年金養老呢，就肯定不智。講到底，富貴人家何必愁，要擔憂肯定係基層長者。局長與其呃呃氹氹叫老人家「磅水」，大條道理轉移市民視線，不如做好扶貧同安老配套，或者落實全民退保仲實際啦。