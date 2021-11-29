新冠肺炎的疫情不停轉折，主因是病毒變異迅速。Delta變種已成疫病主流，疫苗對之抗力下降了近半以上，因而接種疫苗者亦容易受感染。猶幸重症率與病死率仍受疫苗抑制。剛剛在非洲南部出現的Omicron變種，似不受疫苗抑制，傳播性更強，在青少年群體中的傳播更令人擔心。此所以，確認了病毒變種之後，全球各國大驚失色，採取緊急封鎖入境的措施。可是，歐洲已傳入，香港也失守。估計病毒早已傳播多時，美國和其他國家未必可幸免。病毒的全球大流行，在蓄勢待發。爆發出來時，歐美的Delta病毒疫情還正在惡化。Omicron的入侵，肯定會帶來更大的衝擊。

歐美現時防疫主要手段是高接種疫苗率，但以色列高至九成的接種率，仍然防止不了Delta帶來的疫情惡化。第3針疫苗變成必須的手段，但能否對抗Omicron病毒呢？疫苗的抗疫作用在Omicron面前正在失去，需要改良疫苗或重新開發新疫苗，當前便難以對付Omicron。歐美的與疫共存政策看來正全盤失敗，此所以不少國家回復到防疫初期封國鎖城的措施。

中國的清零政策，面對病毒不斷輸入，未必可以達到絕對的清零。但中國的防疫是多方入手，包括接種疫苗、隔離、戴口罩等。即使病毒突破防衞從外國侵入，也不需多少時間便能圍剿消滅，不會在社區爆發。同樣的措施，應該可以應對Omicron，而不會像歐美那樣有失守的機會。病毒的不斷變種更清楚凸顯出中國清零政策的智慧與效果。

香港亦出現Omicron病例，便有侵入社區的風險，且看今後這十多天會否有病毒漏網在社區感染。可無論如何，特區政府應與歐美各國政府同樣地採緊急措施應對。政府除了禁來自非洲南部的來客外，因病毒已蔓延多國，對相關國家的來客亦要實施嚴厲防止來港和隔離，寧枉毋縱。香港與內地通關的條件是防病毒進入內地，香港的防疫便要盡量與內地看齊，實行聯防。面對Omicron的威脅，現有商討的手段只能進一步嚴格，不能放寬。

首要是強制接種疫苗，實行接種疫苗的通行證，這便推行與內地相符嚴格的健康碼。第3針變成必須，為防Omicron，青少年要強制接種疫苗，其餘社交距離、戴口罩等防疫手段應要強制執行。Omicron是大威脅，不能不嚴防。與此同時，全球經濟會受挫，政府亦要預謀對策。