97回歸初期，外交官出身的中央駐港工作大臣姜恩柱幹了幾年後返回北京，留下了一句話：香港是一本很難讀懂的書。這話讓大家好一陣子猜，是啥意見呢？香港難懂在哪裏呢？怎樣才能讀懂呢？為甚麼難懂呢？這個世界又有誰真懂香港呢？殖民統治香港一百多年的英國人？被統治了一百多年的香港人？

那個時候，「港人」諸事繁多，「京人」治國理政的大事更多，誰都沒工夫好好「讀懂」香港這本書，也不知道甚麼叫懂，甚麼叫不懂。姜大人的「香港這本書難讀懂」之說，沒多久便沉寂下去。

不過，香港反對派卻在這句話中品到了甚麼，他們覺得，北大人既然坦承讀不懂香港這本書，那是不是意味着北京會少理甚至不理香港呢？若真如此，他們就可以「最懂香港」自居和中央叫板。何況中央對港大政方針就是「一國兩制、港人治港、高度自治」，他們更可以此由着性子胡來。他們二十餘年的反中亂港還真是這麼回事。

回歸後，北大人讀不懂香港，當甩手掌櫃，反對派就會亂來，以「港人代表」和「主流民主」自居，按照他們從美、英那裏捧來的價值觀、政治制度，對「一國兩制」搞偷樑換柱，把「民主自由」、「雙普選」弄成「顏色革命」，顛覆「一國兩制」。而美、英等外國勢力，剛開始也很「欣賞」北大人「自認不懂」而對香港「不理不管」的態度，連續數年在「香港報告」中讚揚97後香港落實了「一國兩制」，保持了安定繁榮。

其實，就在他們大唱讚歌的時候，香港反對派已開始動手，按照他們設定的政治目標，有計劃、有組織的逢中必反、為反而反，且愈演愈烈，向中央步步施壓。香港社會逐漸生亂，人心思亂，而且醞釀着結構性的系統性政治風險，醞釀着奪權運動的大爆發。這個時候，外部勢力也乾脆撕下面具，脫掉偽裝，赤裸裸的伸出魔爪！