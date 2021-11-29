曾幾何時，美國在世界上呼風喚雨，隨心所欲，無往而不利；而如今，美國要求石油輸出國組織增產，以壓抑油價，紓緩通脹，竟被無情拒絕。這說明了一個事實，美國國際影響力今非昔比，再也無法隻手遮天。無奈之下，美國只好自己釋放數千萬桶石油儲備，並要求多國跟隨，但也只是杯水車薪，即使可以短暫壓抑油價，也解決不了根本問題。

眾所周知，此輪通脹來勢洶洶，主要是美國瘋狂印鈔引起。它以天量放水收割全球，結果害人害己，自身也受到傷害。目前美國可謂進退兩難，繼續放水則通脹隨時失控，收水則可能引爆資產泡沫，怎麼辦？只能望天打卦。偏偏天不作美，最近又出現超級變種病毒，全球疫情再拉警報，美國經濟本已弱不禁風，現在更是危機重重。難怪最近環球股市劇烈波動，令市場憧憬的傳統年尾旺季化為泡影。

很明顯，美國不僅對通脹束手無策，對疫情更是無能為力。其控制疫情的手段僅限於注射疫苗，然後美其名曰「與病毒共存」，可惜強制注射疫苗遭遇抵制，何況現有疫苗也未必能對付超級變種病毒，這意味着美國不可能在短期內有效控制疫情。在此情況下，經濟復甦固然無以為繼，通脹壓力更是難以抑制。也正因如此，美國才會想到釋放石油儲備這一招，可見其黔驢技窮。

最不可思議的是，美國本身問題一大堆，全身都是病灶，但是華府政客無心給美國治病，反而將所有心思都用來針對中國，甚至大鑼大鼓搞甚麼「民主峰會」，企圖以台制華。實際上，美國在經濟、科技、外交和軍事方面都無法遏制中國，在意識形態方面同樣無法得逞，愈是抱着冷戰思維，愈顯得力不從心，愈是高喊民主自由，愈暴露虛偽本質。