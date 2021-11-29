Omicron變種病毒來勢洶洶，各國均如臨大敵。日前由南非抵達荷蘭的兩班航機，多達61人確診新冠病毒，正進一步確認是否屬Omicron變種病毒，不可謂不駭人；德國和捷克亦出現疑似輸入病例。香港已有兩宗輸入個案，也是全亞洲首個驚現病例的地區，惟多國相繼對非洲實施禁飛令或限制入境之際，唯獨港府好整以暇，繼續容許高危人士入境，真不知哪裏來的自信？

最可笑是，外國已經將香港視同Omicron「疫埠」，俄羅斯限制入境對象赫然包括香港旅客；瑞士政府亦宣布，香港旅客入境時要提供陰性檢測證明，並隔離10日。

這隻源自非洲的變種病毒，最可怕之處是有大量突變，而且是「不尋常突變群」，專家推斷可能是免疫系統較弱的人，例如未接受治療的愛滋病患者，受到慢性感染後體內產生突變所致。Delta變種病毒仍然肆虐，更大威力的變種病毒又至，新冠病毒顯然比沙士更難纏；而疫苗對Delta已不奏效，打了三針一樣中招，一旦Omicron在香港迅速傳播，以港府抗疫只有谷針一招觀之，特區唔死一身潺。

偏偏港產官僚還在自吹自擂，陳肇始自誇外防輸入做到滴水不漏，完全無視單是機師便接二連三入境後確診，堪稱不知醜字怎麼寫。聶德權則一味谷針，一時說接種率要達八成始能通關，一時又說考慮推出疫苗護照，強制全民打針。很明顯，疫苗接種率有數可考，全民打針亦較堵塞外防漏洞容易執行，於是乎，港產官僚一直以來熱衷谷針，一旦疫情再次爆發，亦有大條道理表示「做咗嘢」、非戰之罪。事實證明，特區在一班庸官懶政之下一事無成，連俄羅斯都嫌棄港人，只有一班高官依然自我感覺良好。