所羅門群島是個南太平洋島國，跟許多區內島國一樣，先後經歷歐洲列國的殖民統治和二戰日軍入侵佔領，人民被屠殺，資源被掠奪。所羅門群島的名稱，正是源於首批來到的歐洲人，看見島上土著大都穿金戴銀，還以為發現了傳說中的「所羅門王寶藏」，但這些金銀珠寶很快就被殖民者偷光，甚至連島上的大樹其後也差點被斬光。即使獨立之後，該國仍長期處於政治及經濟混亂，是全球最貧困的國家之一。

這個偏遠貧窮島國，最近兩度登上世界舞台。首先是在2019年9月，即中華人民共和國建國70周年前夕，所羅門群島宣布與台灣斷交及改與北京建交，並掀起新一輪的台灣斷交潮。其次是近日的反政府示威騷亂，西方媒體宣稱騷亂起因之一，是民眾不滿由總理索加瓦雷領導的現政府前年與北京建交的決定，因此島上的中資企業與唐人街，都成為暴徒破壞及搶掠的對象。有報道指首都的唐人街幾乎所有建築物都被燒毀，並發現最少3具屍體。

索加瓦雷則指，騷亂是由反對該國與北京建交的外國勢力，聯同國內反對黨及分離主義分子，煽動無知的群眾所發動，目的是推翻現政府和重新與台灣建交。索加瓦雷沒有指名道姓是哪一個外國勢力，但答案經已呼之欲出。

今次所羅門群島之亂，必須與美國近年的印太戰略、圍堵中國、暗撐台獨，以及剛與英國及澳洲簽訂的「AUKUS」軍事聯盟綜合分析，全局觀之。事實上，當所羅門群島局勢陷入失控狀態，鄰國澳洲就立即派出軍警進入該國，名義上是維和及平亂，但最後會否變成當年澳洲介入印尼東帝汶騷亂一樣，由維和變成佔領，由佔領邁向分裂，然後再扶植親西方政權上台代管呢？

所羅門群島另一段悲慘轟烈的歷史，是二戰時的所羅門戰役。日軍在1942年佔領了大部分群島，不但切斷了太平洋美軍的補給，還計劃用作進攻澳洲與新西蘭的跳板。美軍因而投入了大量兵力，與日軍日夜苦戰了大半年，終於成功取得所羅門主島的控制權，是當年美軍對日軍的首場勝仗，並掀起了盟軍在太平洋的大反攻。

1942年剛好是美國總統拜登出生的年份，未知他是否對這場戰役有獨特的感情和認識，因而將中國視作日軍，將建交看成佔領，誓要從所羅門群島開始進行大反攻呢？