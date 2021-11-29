消息指，港府正研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆及表列處所。措施一旦落實，市民外出用膳，進入戲院、美容院、健身室等，均須完成接種疫苗，想出行就得啪針。問題是，「啪針出行」不為抗疫，只為谷針，本末倒置，莫此為甚。

眾所周知，在港官「外防輸入」的口號式抗疫下，香港已錄得兩宗帶有被世衞形容為「值得關注的變種」的Omicron輸入個案，變異病毒株是否已流入社區，林鄭、陳肇始敢以烏紗寫包單？

就在這個隨時新一波疫情大爆發的緊要關頭，竟吹起了「疫苗氣泡」或會以天羅地網之勢將市民重重包圍，大試水溫，時間未免巧合得太離奇。別忘記港府強制市民進入所有食肆、表列處所必須掃「安心出行」，下月9日才正式實施，港產官僚今竟急不及待，忽然對工作展現主動積極，一改嫌煩懶做的作風，申訴專員公署、審計署或許會感安慰，但市民卻批評為擾民、自私。

莫說目前新冠疫苗面對Delta威脅時，出現保護力下降的問題，何況對抗「進化得最多」、對疫苗更有抗藥性的新變種？既然有藥廠預計百日內可完成和付運能夠抵抗Omicron的新版疫苗，「疫苗氣泡」又急甚麼急呢？

萬一市民為了滿足「自私」港官而打了舊版疫苗，相隔一段時日才打新版疫苗，這段時間等於暴露給最惡變種，難道這就是港官抗疫的方針？

針不是不打，問題是打甚麼針。倘若打的是效用、副作用均有待觀察的貨色，市民抗拒接種合情合理。相反，強制市民去打保護力如坐跳樓機，又有機會引發心肌炎、面癱的疫苗，那是為政者昧於事實、冥頑不靈。盲目谷針亦令疫苗公司因而缺乏完善疫苗效能的驅動力，堪稱人類抗疫史上最大絆腳石。