新冠疫情擾攘世界近兩年，近日病毒在非洲又出現變種，世界衞生組織將新變種病毒命名為Omicron，而該病毒已經傳入香港，在入境者之中，發現了兩宗感染個案。香港與內地即將逐步通關，新病毒偏在此時來襲，要是弄不好，通關仍將遙遙無期。

新冠肺炎病毒最初命名為Covid-19，一度肆虐全球，但自從推出疫苗後，疫情曾經受控，當時世衞相信，現存的大部分疫苗，只消接種兩劑，就足以抵禦病毒。到今年夏季，印度卻突然冒出了Delta變種病毒，未幾傳遍各國，使疫情規模再度擴大。雖則如此，世衞仍然確信，目前的疫苗足以對治Delta，充其量由打兩針，增加至打3針便可。

詎料言猶在耳，Omicron又忽然殺出，原有的疫苗能否應付，暫未可知，即使可以，大抵世衞也會告訴你，打3針的保護力已不足夠，閣下宜盡快接種第4針。如是一針復一針，長打長有，真不知到何日才是盡頭。

點檢下來，還是中國的防疫部門明智，新冠疫情變數甚多，單靠疫苗未必完全奏效，一切仍須走着瞧。西方各國埋怨為防疫而封閉太久，近期都按捺不住，說只要有疫苗，就不怕打破關禁，恢復人員往來，讓社會與病毒共存。然而，此舉未免過於冒進，新病毒一旦急速擴散，世界隨時要再賠上幾百萬條人命。

西方的政客看來都很大氣，不拘泥於小節，數十萬甚至數百萬的人命，在他們眼中只是小事，死了便是死了。中國的領導層不同，他們面對老百姓的生命，是錙銖必較，不敢有一丁點兒輕忽。以目前情況看來，除非成功研發出對治新冠病毒的特效藥，否則中國不可能大規模對外開關。