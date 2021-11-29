「孟母三遷」深入民心，比喻母親為選擇良好的環境教育孩子，三次遷居。呢個詞語亦作「孟母擇鄰」，都係比喻環境能影響一個人嘅教育，所謂「近朱者赤，近墨者黑」也。現實生活，基層市民想擇鄰原來相當困難！

呢，本報又為民請命，揭露一個市民平價上車中伏嘅故事。話說市民劉先生一家四口現居於公屋單位，較早前經新一期綠置居計劃成功中籤，遂以70多萬元購入將軍澳景林邨一個中層單位，滿以為一家人可以締造安樂窩，誰知係噩夢嘅開始！

劉先生稱揀樓前房署未有安排睇樓，只提供屋內間隔短片，當時未有察覺異樣，及至早前上門實地視察，才知毗鄰單位係「曱甴屋」，衞生情況極惡劣。記者去上址視察，甫出升降機已惡臭撲鼻，仲有更驚嚇嘅係：走廊牆壁上遍布曱甴，地面亦布滿活生生嘅「小強」及曱甴屍體。當涉事單位開門時，過百隻曱甴從單位蜂擁而出，並爬到鄰近單位；記者上前拍攝時，多隻曱甴更飛到記者身上！

劉先生話見到咁嘅恐怖情況，心情直插谷底，大呻中伏！最慘係進退兩難，因為已繳付律師費、按金、裝修費等開支近15萬元，放棄則損失慘重；若然繼續完成購買程序，今後將與曱甴屋為鄰，「點揀都死」！他希望房署盡快解決垃圾屋問題，並批准佢延遲交還現時租住公屋單位嘅期限。

香港小市民真係逆來順受，中伏都如此講道理，老朽不禁要問：房署究竟係點管理啲單位？咁嚴重嘅垃圾屋明顯係長期管理不善，迨至曱甴成災，依然闊佬懶理。其實呢個絕非個別案例，香港公屋嘅曱甴屋、老鼠屋不知凡幾！清潔香港運動搞咗幾十年，大家睇到幾咁失敗！要有效清潔香港，不如先掃走啲只懂出糧無視垃圾屋存在嘅房署管理員！