劏房是香港社會貧窮的重要標誌，有逾10萬戶及20多萬人，每天瑟縮在居住面積比政府監房還細的房間。劏房是窮人掙扎求生的生活空間，是繁榮香港社會的恥辱，無論官方或民間的從政者，無不大義凜然，欲把劏房除之而後快，建立曠世政績。劏房價值不菲，無論板間房、棺材房，抑或籠屋、床位、籠床，呎租都貴過豪宅，而且有價有市，因此才必須立法規管。

內地貫徹滅貧國策，由中央到地方是絕對硬任務，有時間表、路線圖，有完成目標的責任制，責任到人，失職瀆職便撤職。內地研究滅貧是深入調查研究，掌握詳細數據，精選各種方案，落實扶貧到位，跟進復貧原因，切實精準扶貧，授人予漁。內地在2021年建成小康社會，全面消除絕對貧窮，是作為一場偉大的社會改革、實現民族復興攻關來進行。滅貧的勝利成果是經得起歷史的考驗，是對聯合國消滅全球貧困人口的偉大貢獻。

在國家建成小康社會、實現中國人五千多年來的夢想的功績對比下，小小的香港特別行政區，仍有約四分之一是窮人，仍有20多萬人蝸居於籠屋、劏房，不是很值得所有從政者撫心自問、慚愧嗎？對得起國家的信任支持嗎？對得起港人嗎？

可是，香港的政府和政界，往往把剷除劏房和縮減貧富差距，都只是停留在競選的口號上，擱置在學術的研究和探討上，拖延在施政和辯論的無休止爭拗上。試問，政府的施政政策有認真要剷除劏房嗎？有鐵心縮減貧富差距的時間表、路線圖嗎？如果說有的話，請問有哪些政府的政策和措施可以檢驗不是空口講白話？

第七屆立法會議員和第六屆特區政府班子，會自覺地擔當國家消滅貧窮、建成小康社會目標嗎？