老化社會、高齡司機、「馬路炸彈」，相互緊扣並激化香港的道路安全風險。立法會一再提出質詢，申訴專員公署也主動調查並提出多項加強司機體檢的建議，但若是簡單地按司機的年齡或年度體檢報告作一刀切式判斷，方向合理但欠全面，力度亦嫌不足，而需以理順結構性矛盾的維度，在司機權益、業界和公眾利益之間取得平衡，紓解高齡司機的安全隱患。

作為全球最長壽地區，香港60歲以上的高齡司機人數持續增加，由2016年時的35萬人增至2020年的44萬人，其中70歲或以上的「古稀」司機更由3.7萬增至7.3萬人，職業司機的高齡化現象亦愈趨普遍。根據運輸及房屋局資料，雖然持有有效的士和公共小巴正式駕駛執照的人數遞減，但當中的60至69歲年齡層已取代50至59歲，成為最主力的一群，而且在兩批執照持有人中，均有過千人至少達80歲。

相對於年輕駕駛者，高齡司機對車輛的操作能力，往往會因年紀增長而導致體力、集中力和分析能力漸降，具體的相關健康威脅包括關節炎、青光眼、黃斑病變、聽力損失、認知能力下降、思覺失調和認知障礙症等，輕則影響駕駛表現，重則可能導致車輛失控，衝撞周遭車輛、行人及障礙物，帶來道路安全隱患。

正如申訴專員公署的調查報告所指，本港對高齡司機的體檢制度千瘡百孔，令不少具潛在健康風險者被排拒「安全網」之外，因而需作綜合性的梳理。第一，同是高齡長者，職業和普通司機的狀況大不同，主要差異在於駕駛時間的長短及由其造成的勞損。一般人駕車只為上班和外出，駕駛時間有限，疲勞亦僅一時半刻，對身體影響不大；但職業司機要長時間開車謀生，身心長期緊繃，身體健康和精神勞損絕非普通司機可比擬。

第二，高齡司機受益於駕駛經驗豐富，與年輕司機相比，有更好的風險評估和應對挑戰的能力，安全系數相對理想，但這需建基於三個前提條件，其一是身體健康良好；其二是車輛的機件性能完好；其三是道路設計完善，包括方便長者的交通標誌和模式。因此，當局應審慎研究司機年齡與交通意外的關係並確立相關數據，再據此決定「續牌」年齡上限和制訂「高齡司機管理制度」。

第三，有關管理模式應包括四個方面，其一是高齡司機在申請續牌時須通過額外的身體和精神健康，以及駕駛測試；其二是為高齡司機設立特別限制；其三是提供誘因鼓勵長者交還駕駛執照；其四是提供資助，鼓勵高齡長者配合和接受體檢。

第四，因與社會深層次結構矛盾息息相關，若未能全面解決，高齡司機問題亦難全面紓解，政府不能再借故迴避，而需就其風險隱患審慎研究並廣作宣傳，讓公眾知所趨避，再採用分步驟、分階段的方式予以根治。