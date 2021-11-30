世界視線：黑暴抗爭到倫敦　假民主臭名遠揚

2019年的反修例動亂，為香港刻下一道永難磨滅的傷痕，不少黑暴中人敗走香港，數以萬計人移居英國。近日，倫敦唐人街爆發數十名黑衫黑褲的「和你lunch」支持者「踩場」事件，並與倫敦華埠團體爆發衝突，「民主精神」一戰震英國，香港人之名又臭了！

坦白說，這宗發生於倫敦唐人街的暴力衝突事件，是華人圈的醜事，尤其了解背後的政治轇轕後，對參與衝突的海外華人寄居他鄉卻沒有天涯浮萍的危機意識，只覺難過。兩個陣營都有錯，但輸得最徹底的是香港黑暴憤青。

當日華埠團體舉行反歧視亞裔活動，為在倫敦的亞裔爭取權益，按理說，黃皮膚的亞裔人都應支持。當日便有一些白人、黑人響應號召，支持反歧視亞裔。可是，香港黑暴卻打着「和你lunch」的集會旗號到來踩場，這種橫蠻無理、幼稚低智的手法曾在香港「威風」一時，但搬到民主自由的英國卻碰壁了。

習慣了英式民主的華埠團體對香港黑暴的踩場行為很不接受，起初為了活動進行而啞忍，待活動接近結束時，卻動起手來，結果驚動倫敦警方到場並拘捕了一人，但參與這場混戰的人都必有手尾跟。去過倫敦唐人街的人都知道，那是倫敦市區的重要一景，雖然新冠疫情下人流或不如以往，但變成打鬥場所，則茲事體大。

黑暴憤青在香港的抗爭聲稱為民主、為香港，若當真是民主捍衞者，為甚麼要阻止其他團體發聲爭取權益？最令人難以理解的是，華埠團體爭取反歧視亞裔，某種程度上亦在幫移英港人爭取平權，為何黑暴憤青要到場唱對台戲呢？他們以為一身黃皮膚到了英國就洗白了嗎？

最可恨的是，這些憤青把在香港慣用的「和你lunch」抗爭手法也移民到英國。2019年時，黑暴分子往往懶理集會、遊行需要申請的法律，每逢午膳時間便號召快閃遊行、抗爭，一堆黑衣人招搖過市，如今也在倫敦上演，讓當地警方嘗嘗其滋味。

鬧吧，BNO移民英國要「5+1」，也即6年後才能申請成為英國人，你們還有很多時間繼續「革命」，且看有多少政府會買你們帳。