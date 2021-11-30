功夫茶：油塘居民空歡喜　港府補鑊堅離地

《東方日報》早前以頭版踢爆油塘嘅混凝土廠導致區內沙塵滾滾，10萬居民日日食塵，終於促使環保署「跪低」補鑊。點知環保署做啲唔做啲，明知有關公司持有兩個牌照，都只係拒絕其中一個續牌申請，唔係諗住側側膊唔多覺呀嘛。東方傳媒機構向來視為民請命為己任，雖則話港府施政不嬲喜歡半途而廢，唔算咩新鮮事，但眼見油塘居民叫苦連天，東方又豈會漠視，功夫茶決定仗義執言，好好鬧醒成班扮瞓嘅廢官。

油塘近年嚟有唔少住宅項目落成同入伙，居民愈嚟愈多，之但係源於港府規劃失誤，區內基建配套不足都不在話下，3間混凝土廠長期運作兼夾屢次違規，搞到空氣質素每況愈下，啲水泥車出出入入唔單止阻礙交通，又造成噪音問題，更容易變成安全隱患，尤其是威脅小朋友嘅安危；大家都知係細路仔都鍾意落街玩，附近又唔夠公園球場，能見度又差，喺街玩玩吓，一個唔覺意走出馬路，到時發生咩事先嚟追悔莫及咩？再講，小朋友成長需要良好環境，就算無藍天白雲，都唔好話出親街搞到成面灰，久而久之，唔中肺炎都患矽肺病啦！

城市發展並唔係話「先入」一定「為主」，油塘地理位置優越，交通便利兼有無敵大海景，區內工廠早已逐步搬走，混凝土廠搬遷其實都係大勢所趨，只不過港府視若無睹，結果居民頻頻投訴，環保署照樣闊佬懶理。直至東方早前出手鞭策，環保署先肯郁手做嘢，功夫茶嗰陣都以為官員之後識「自動波」。哈，點估到環保署真係「踢一踢先肯郁一郁」，行多步都懶，繼續接受另一個續牌申請，難怪有議員忍唔住大罵環保署「斬腳趾避沙蟲」。

事實上，對比東方此前曝光混凝土廠造成污染一事，今次踢爆環保署做啲唔做啲，更惹居民怒火。本港18區，區區都有一定程度上嘅環境問題，環保署責任重大，首次犯錯尚可當作顧此失彼，屬情有可原，然而知錯不改、一錯再錯，就反映出真正嘅問題根源，似乎出自署方嘅辦事態度。畢竟環保署比任何人都更清楚該間混凝土廠嘅底蘊，當初未向市民開誠布公，已難免令市民生疑，何況分別持有牌照嘅20號廠房同22號廠房不但同屬一公司，且位置緊貼，署方嘅做法彷彿同市民講，一個人右手犯錯，左手依然無辜。

縱然事件屬歷史遺留問題，或者廠方同市民一樣百般無奈，但環保署喺當中角色就截然不同。港府肩負市民期望，施政辦公應當積極主動，急民所急，並且真真正正解決問題，唔係抱住「做個樣畀人睇」嘅官僚態度。特別是當年港府大聲高叫「全城投入，為藍天打氣」，如今功夫茶義正詞嚴，只為沙塵「斷尾」。