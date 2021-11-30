正論：防範新變種失敗　港齊名第三世界

非洲新變種新冠病毒Omicron突然殺出，全球紛紛出現個案，多國力抗病毒，封城又鎖國，最諷刺的是，香港現正是大事宣傳與內地準備通關，卻連爆3個案，是亞洲最先亦最多病例，眼見外地紛紛對香港實施禁飛或收緊入境，內地此時會否對香港大開方便之門，還是未知之數。

本報近月新聞報道及評論文章早已警告，香港輸入個案爆不停，防疫又經常甩漏，未解決根本問題，通關之時，等於將變種病毒經香港引入內地，以往香港是內地經濟之窗，現在變成病毒之門，究竟是有人疏忽還是故意，千絲萬縷解不清，最重要的是，不能容許通關變成播毒渠道。最近爆出的新變種，傳染力強及懂得逃避免疫系統，疫苗功效大受影響，無論是接種率多高的國家，都是聞Omicron色變，香港首當其衝，在他們眼中與非洲多個國家都是高風險，一視同仁。

也難怪香港與第三世界齊名，Omicron病毒在亞洲的確診個案，都出現在香港，昨日再爆出一名37歲男子，一周前去過尼日利亞，經埃塞俄比亞及泰國到港，證實感染Omicron病毒，而且還是已接種美國研發的莫德納疫苗，都預防不了這個新變種。昨日另外確診3宗輸入個案，雖然本地清零多時，但香港對疫禍從來未能安枕，又怎能叫其他國家放心？

疫情未喘定的俄羅斯首先宣布，限制9個非洲國家及香港的居民入境，過去10日曾經在這些國家或地區逗留的外國人，亦被限制入境。昨日連巴基斯坦亦宣布，禁止來自香港及6個非洲國家的航班入境。瑞士政府亦無限期暫停非洲7國航班，來自非洲南部、香港、以色列及比利時的旅客，入境時要出示病毒檢測陰性證明，並隔離10日，非瑞士公民及許可人士更無法入境。菲律賓先是對南非等7國發出旅遊禁令後，預計將會對來自香港的旅客進行旅遊限制。若香港Omicron繼續爆不停，恐怕其他國家會陸續加入封鎖香港之行列。

本港多時未有發現本地個案，比起俄羅斯900多萬個案，每天仍有逾3萬人確診，數字上不可同日而語；巴基斯坦目前正爆發第三波疫情，感染人數直逼130萬，香港竟然被這些國家實施入境封鎖，視如洪水猛獸，好像很荒謬的事，實際上又理所當然不過，每一個地區的政府當然是以自己人民的利益為依歸，那有像特區政府抗疫長期引起市民爭議，對外人寬鬆，對自己人嚴苛！

看看巴基斯坦果斷採取新措施，明確設定限期，滯留外地的巴基斯坦公民在下月5日前，仍可從被封鎖的地區回國，毋須申請豁免，之後則只有在非常緊急的情況下，才可獲豁免回國。而香港對A組高風險地區，包括非洲南部爆發新變種疫情的國家，依然大開方便之門，既沒有禁絕相關國家的航班，亦容許來自這些地區的香港人入境，更加沒有像巴基斯坦設下死線，相比起來，香港的把關寬鬆，如同虛設。

最重要是，特區經常強調熔斷機制，之前遲遲未停來自南亞多國的航班，走漏變種病毒入社區，今次又重蹈覆轍，未有禁止來自非洲南部的航班，連爆3個案，證明現存的熔斷機制，明顯未能堵塞新變種入侵。日本出現首宗Omicron疑似個案，一名從納米比亞入境日本的30多歲男性尚待證實，但該國政府較早前已經宣布，今日起將全面禁止外籍人士入境，封關防疫。

日本首相岸田文雄稱準備好承受所有對封關的批評，顯示決斷與擔當，這便是人話，亦是政治家應有的風範。反觀特區長官昨日在社交網站撰文，依然以通關為題，借機又谷針，指歐洲地區疫情快速反彈，恐怕70%的接種率並不足以為香港提供足夠的保護，若本地疫情不幸反彈，除了為尚未接種疫苗的市民，特別是長者的生命健康帶來極大風險外，「通關」的盼望恐怕是鏡花水月，當然又是呼籲市民盡快接種疫苗。現在是外防輸入的關鍵時刻，仍然只記掛谷針，實在令人搖頭嘆息。

新變種來勢洶洶，當務之急就是盡快堵截，若果讓Omicron走入社區大爆發，莫道是12月通關，相信下年初也未必能夠，就算百分百接種率，對新變種也無力抵擋，希望特區官員莫要被谷針沖昏頭腦，保持清醒，檢視防疫不足之處，決斷實施禁飛。與病毒競賽，刻不容緩，黃台之瓜，何堪再摘，香港實在受不起新一波疫潮了。