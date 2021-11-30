美國從阿富汗、伊拉克、敍利亞撤出，表明是放棄中東西亞。就連北非，在顏色革命之後，也棄之如敝屣。它的外交重心只有兩個，一是抗俄，二是鬥中，民主峰會是公關工作。抗俄鬥中在於軍事和地緣政治。美國既說不通它的普世價值道德觀，在各種醜聞、戰爭罪行之後，誰會相信它的自由民主？用輿論製造，也愈來愈被批評、驅逐。它可以愚民的範圍愈來愈窄，不單止網媒反美，俄羅斯的「今日俄羅斯」頻道也在美國社會內大行其道。

在各個方面層次，對美國的信任度，全球退減，美國的霸權便實實在在地消退了。不僅中國與俄羅斯，歐盟也是它的競爭對手。印度今天依附，明天便會背叛，日本是看風使𢃇，一旦美國在日本、南韓、歐洲撤軍，這些國家怎會再低聲下氣任美國欺侮。

在二次大戰剛結束後，美國以戰勝國和沒有受戰爭摧殘的經濟領導全球。首次是它相比其他國家有錢，如馬歇爾計劃，以錢支援歐洲戰後重建，也乘機奪取歐洲市場。其後各國復甦，美國便被比下去。加上韓戰、越戰，國內過度消費，軍力負擔太重，錢開始少了，也就無從用錢收買別國，便改用政治欺壓、軍事威權逼迫，把蘇聯成功解體，顏色革命和軍事侵略小國來承托霸權，包括美元的霸權。

但今天在中東連敗，美國可恃的優勢不多，且負債沉重，美元危殆，也被中國所乘。資源不足，力量不夠，便只能在全球裏大部分放棄，只能執着兩大對手來對付。或許打敗中俄後美國可以重建霸權，這也許是美帝國主義延續的最後希望。

美國面對中國的挑戰實在十分吃力，此所以在奧巴馬時代已說要重返東亞，塑造印太區域，並且以從中東撤退為前提。至於歐洲，以烏克蘭來對付俄羅斯。但德、法不從，美國更以德、法為敵，只靠立陶宛和歐盟的一些議員在美軍壓迫俄羅斯的同時叫囂，卻缺歐洲政府與社會大多數的支持。除非開戰，否則是徒勞無功。

在印太，美國鬥中國，已無法進佔南海，核潛艇的失誤已顯示它不可能在南海對抗中國，因此便只有打台灣牌。但若北京武統，台灣難以一戰，日韓亦不會支持，難道美國要靠澳洲和印度出兵，與北京戰鬥嗎？香港前沿陣地攻不下，台灣民心未必為台獨和美抗戰，未戰便敗。美國只能求維持現狀，以保霸權形象。