大家一定還記得，早前中美兩國元首視像會談剛結束，美國發布的文告聲稱，在台灣問題上，拜登總統強調，美國仍致力於在《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證的指導下，執行「一個中國」政策，並指美國強烈反對改變現狀或破壞台灣海峽和平與穩定的單方面行動。請注意這3份文件在美方的排列次序。

拜登政府是把美國的「國內法」排列於它的「一個中國」政策之首位，凌駕在中美兩國外交關係的文件之上。中美元首會談，美國總統作出這樣的「排列」是前所未有的，這是對中美關係和對台灣問題，涉及中國「核心利益」底線不可觸碰的嚴重挑釁和挑戰！有了這一條，拜登在中美視像會談中擺出的緩和中美關係的姿態及保證，就成了全是「瞎扯淡」！

果然，中美元首視像會談剛結束，美國對台灣問題就展開了連串挑釁行動，加大對台灣「依美抗中」的支持。美國軍艦再次耀武揚威穿過台灣海峽；拜登政府邀請台灣出席所謂「民主峰會」，彰顯台灣是「民主國家」，推動台灣擴大「外交空間」；美國議員團乘軍用飛機訪台。所有這些舉動，都是在顯示美國要按照它的國內法《台灣關係法》和「六項保證」，支持台灣永久分裂中國，把中美三個聯合公報當成廢紙踩在腳下！

所謂《台灣關係法》，脫胎於美台《共同防禦條約》。所謂「六項保證」，是美國對台灣履行《台灣關係法》的保證，其內容，一是美國不會對台灣軍售設定終止日期；二是美國不會修改《台灣關係法》；三是美國對台灣軍售之前不會徵詢北京意見；四是美國並不會為台灣與北京之間作調停；五是美國不會改變對台灣主權的立場，美國不會施加壓力要求台灣與北京談判；六是美國不會正式承認北京對台灣的主權。

可見，美國支持台灣試圖永遠分裂中國、反對統一的核心手段，就是售賣武器和武力干涉！