日本首相岸田文雄日前在檢閱自衞隊時叫囂，面對周邊安全保障環境出現重大變化，需要考慮強化必要的防衞能力，不排除獲得「對敵方基地攻擊能力」的選項。簡而言之就是先發制人，主動攻擊。攻擊誰？當然是中國。

小日本野心勃勃，從來沒有放棄侵華之心，近年更是緊跟美國步伐，千方百計針對中國，並不斷在東海、南海和台海攪局。但他們似乎忘記了，現在的日本已不是過去的日本，現在的中國更已不是過去的中國，他們企圖像以前那樣先發制人，無異於自尋死路。美國不是渲染中國核彈頭數量將增至千枚以上嗎？難道這麼多核彈頭都是吃素的？

中國外交部發言人曾一針見血指出，日本為滿足阻遏中國崛起復興的一己之私，甘願仰人鼻息，充當美國戰略附庸。對這種說法，有日本官員還表示無法接受，裝模作樣抗議一番。其實，二戰結束後，日本就已淪為美國「軍事殖民地」，一切身不由己，這是眾所周知的事實，為何不敢承認？美國在海外50個最大軍事基地，日本就佔了18個；東京上空由美軍作主，日本民航機未經許可不准進入；美軍及其眷屬在日本享有治外法權，無論犯下何種罪行，皆不受日本法律制裁……這樣的國家能稱為正常國家嗎？不是美國附庸又是甚麼？

最好笑的是，美國國防部每年都要炮製一份《中國軍力報告》，渲染中國軍事威脅，日本防衞省連這一點也跟到十足，同樣每年發表一份《中國安全戰略報告》，對中國軍事現代化說三道四。實際上，隨着中國國力不斷增強，軍力自然也會持續提升，不管小日本願意與否，都必須接受現實。畢竟現在已不是甲午戰爭的年代，日本企圖遏制中國，可謂蚍蜉撼樹，不自量力。