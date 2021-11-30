不知大家有否覺得，近日的香港很不尋常，不尋常得簡直到了匪夷所思的地步。這樣說絕非誇張，只消打開手機看一看新聞，不難發現幾乎天天都有各式各樣的人禍和死亡事件，不是醉駕、藥駕、毒駕、危駕致他人死亡，就是學童跳樓自殺，再不然就是初則口角繼而動武，構成一幅又一幅末世瘋情畫。

僅前日便起碼發生兩宗本來不應該發生的案件，其中一宗更搞出人命。首先，屯門輕鐵大興北站一名女子步行往月台前方候車期間，突遭一名素不相識的黑衣男子推落路軌，整個人被推得凌空打觔斗落地，身體多處受傷，幸好當時無列車駛過，否則後果不堪設想。涉案男子事後逃之夭夭，最終被警方尋獲拘捕，據悉有人疑賭馬輸錢隨機搵人發洩，又自稱有情緒病紀錄。另一宗案件亦發生於屯門，一名男私家車司機與女乘客因泊車問題，於港鐵屯馬綫兆康站對開與另一名客貨車男司機發生口角，3人陷入混戰，客貨車司機被毆至昏迷倒地，送院後證實死亡。一男一女被警方拘捕，循誤殺案方向調查。

瞧，步往月台候車固然飛來橫禍，連爭泊位也搞出人命，這些事情本來不應該發生，只要控制一下情緒完全可以避免，現在惹上官非更有人命傷亡，涉案者隨時坐監，何苦來哉！

香港人忽然火爆暴躁，視法律如無物，跟過往理智守法大相逕庭，更是令人唏噓。當然，筆者說的理智守法已是過去的事，起碼是黑暴爆發前的事。黑暴一役，讓人見識到香港人可以有多暴戾多兇殘，火燒人、渠蓋砸頭、咬甩人手指、拳打腳踢不一而足，令人難以相信這就是香港。在「暴力或能解決問題」的歪風蔓延下，要是說上述暴力事件與黑暴遺毒有關，誰曰不可能？