烏克蘭總統澤連斯基日前召開記者會，聲稱搗破了由俄羅斯與國內富商策劃的政變陰謀。俄國及被點名的烏國富商已即時否認，加上澤連斯基是喜劇演員出身，之前已有多次信口開河的不良紀錄，而適逢國內反對派正計劃發動新一輪要求他下台的大型示威，因此即使是逢俄羅斯必反的美國，都對今次政變之說半信半疑，未有過大的反應或給予澤連斯基全力的支持。

然而，俄羅斯希望推翻親美的澤連斯基政府，甚至密謀進一步侵佔及控制烏克蘭，則可是公開的秘密。美國、歐盟和北約最近就多次警告，指俄軍在接壤烏克蘭邊境大規模集結。澤連斯基更聲稱收到情報，指俄軍在明年初便會大舉入侵烏克蘭。但同樣，歐美與北約都僅是呼籲俄羅斯勿輕舉妄動，促請雙方對話以及避免局勢升溫，未肯給予澤連斯基要求的直接軍事支援。

事件要由2013至2014年的烏克蘭顏色革命以及克里米亞危機講起，當年以美國為首的北約，支持親美的烏克蘭政客和民眾發動騷亂，推翻了親俄的時任總統亞努科維奇，並部署讓烏國加入歐盟與北約，以加強對俄羅斯的圍堵。俄裔人口佔多數的克里米亞地方政府，拒絕聽命親美的新政權，舉行獨立公投並以大比數通過，在短暫宣布獨立後再改為加盟俄國。

期間俄烏軍隊曾發生武裝衝突，但在北約拒絕直接派兵介入下，烏軍很快便大敗。結果除克里米亞外，多個烏國東部城鎮亦紛紛宣布獨立及轉投俄營。而為免進一步刺激俄羅斯引發全面衝突，歐盟和北約都近乎擱置了烏克蘭的加入申請。

澤連斯基在2019年的總統選舉中，以逾七成的壓倒性票數大勝當選，除了因為他演技了得，擅長引人發笑之外，他承諾結束東部戰事、向俄羅斯討回克里米亞，以及爭取加入歐盟和北約等，也是他受到民眾支持的原因。但大家很快便察覺，澤連斯基只是「得把口」，俄羅斯總統普京不但不可能會交還克里米亞，如歐盟和北約真的容許烏克蘭加入，俄軍更可能會出兵攻佔整個烏國。

不過，澤連斯基似乎認為，俄國的打壓愈強，烏國加入歐盟和北約的機會便愈大，或者至少自己的總統寶座便會坐得愈穩，因此決定繼續玩火，並且愈玩愈大。這種思維和策略，令人想起蔡英文等台獨分子，但玩火，最終可真會自焚的！