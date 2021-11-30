屯門日前發生一宗駭人聽聞的襲擊事件，一名男子將輕鐵站上互不相識的女乘客推落路軌，後者頭、手及頸部受傷送院。有街坊促請港鐵加設月台幕門避免同類事件再發生。加設幕門並無不可，但在這事上則錯了重點，因為若不對症下藥，同類的隨機襲擊必會再次發生。

雖然輕鐵也曾錄得墮軌意外，加設幕門可減少包括失明人士因誤踏兩卡列車之間的空隙而引致的意外。然而，以上述襲擊事件為例，即使加設了幕門，被襲者一樣會猛力撞向幕門受傷。再說，隨機施襲者不在輕鐵月台上施襲，一樣可以在馬路旁車來車往的交通燈前、商場的扶手電梯上，進行這種毫無人性的襲擊，要加設幾多幕門才足夠呢？

任教於哈佛醫學院的臨床精神病學專家Martha Stout指出，社會上有4%的人毫無良知。經歷過黑暴，你會發現這個數字會否略嫌保守？當有政棍在大學師生面前大講「暴力有時或可解決問題」，黑衣人頻繁地築起傘陣對看不順眼的人拳打腳踢，香港在愈發野蠻的歪風下，還可以有多少文明呢？

權力是種春藥，暴力則是過期春藥，後者可讓阿豬阿狗更易得到手，服用後的亢奮更加無從預測。雖然香港法例列明，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年，問題是，社會上的暴力仍是無日無之，當中有些以「民主、公義、違法達義」來做擋箭牌，行暴力毆打之實，有些則以精神障礙為由，獲從輕發落。

既然「愛比暴力強」、「與暴力割席」已等同廢噏，事實證明只有《港區國安法》才是尚方寶劍。關於襲擊罪行的刑罰是否需要提高，以「化學閹割」來治療睾丸酮偏高的暴力狂徒？值得深究。