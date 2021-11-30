一位寓居香港的佛門高僧曾說：「如果損人的事當真可以利己，那太好了，我也樂意去幹，但現實上不然，損人絕不能利己，因果報應，絲毫不爽，只有利人方能利己。」這番道理放諸發達國家應對新冠疫情，正是如此。

近日，非洲出現了Omicron變種病毒，來勢洶洶，金融市場談虎色變，美國道瓊斯指數一度為此而跌了近千點。新冠肺炎病毒上一次大變種是在印度，世界衞生組織將之命名為Delta，今次則是在非洲，兩處均屬於落後地區，病毒出現變體時，當地的疫苗接種率都不高。

Omicron最早是在南非發現，南非雖然不太落後，但當地的疫苗接種量遠遜於先進國家水平，已注射疫苗者只有約三成。世衞已多次呼籲，發達國家應盡快將疫苗輸往其他地區，如無必要，暫時不要打第3針，將多出的疫苗往外送。

世界上愈多人接種疫苗，愈有助於壓抑疫情，防止病毒變種。譬如新冠病毒會在香港變種嗎？相信機會不大，因為本地防守嚴密，大部分市民已注射疫苗，身上有抗體，病毒就連生存也不易，遑論變種。然而，早期的印度和今日的非洲，都缺乏疫苗，疫症一邊蔓延，一邊變種，最後流播全球，反攻發達地區，全世界都要一同受害。

中國算不上是發達國家，但對疫苗外輸毫不吝嗇，咱們很早便研發出新冠疫苗，卻延至今年4月才大規模在內地開打，是因為中國人深明利人才是利己的道理，故將最早的一批疫苗，送往更有需要的地區。西方國家則不然，寧可任由疫苗堆滿倉，也不積極提供予第三世界國家，據說單是美國，便有過千萬劑疫苗是因過期而被丟棄。如此慳吝不捨之人，最終恐怕要自食其果。