Omicron來勢洶洶，呢隻新冠變種病毒之所以得人驚，係其病毒嘅刺突蛋白有逾30處突變，比Delta病毒多成倍，過往從Delta和Alpha病毒株已證實類似突變，會提高病毒嘅傳染力，同時避過疫苗引發嘅免疫反應，換言之，有可能令現時嘅疫苗失效；難怪多國立即斷絕南非等國航班入境，以色列更率先鎖國，佢哋疫苗接種率首屈一指，仍如臨大敵對付Omicron，可見其傳播之橫蠻，的確不可以小覷！

呢，連英國都不敢怠慢，即時宣布所有旅客入境必須自我隔離，直至檢測結果呈陰性，並提醒民眾要戴口罩。香港已錄得3宗Omicron變種個案，防疫上理應加強，本報提醒庸官切勿「懶理十面埋伏」，容許任何已打針人士及尚未打針嘅港人由非洲當地入境，面對即將到來嘅聖誕節留學生返港潮，港府此舉無異於「開門招毒」。

事實上，由於香港有Omicron輸入個案，俄羅斯已經限制香港以及多個高危國家旅客入境，其他國家亦嚴陣以待。呢波非洲新變種病毒，大有可能令地球村又再陷入暫不往還狀態，各國加強「外防輸入」，可見Omicron絕對兇猛。專家估計，要研究對付Omicron嘅疫苗需時約100日。目前，有啲地方封關自保；有啲加強隔離或者好似香港啲庸官一味盲目谷針，打咗兩針嘅要補打第3針，未打嘅尤其係長者，更加要快啲打，否則通唔到關，愈長命愈要受到「譴責」！

專家和政府講嘅「疫苗屏障」一時一樣，由最初70%、80%，到依家又話要與內地或者海外全面通關，疫苗接種率必須高至99%！之不過，變種病毒話變就變，要追到第幾針先掂？而接種率要高至99%，你估係美女事業線一唧就有咩！