當國家今年打贏脫貧攻堅戰，實現全面建成小康社會，明年全國將展開第二個百年偉大民族復興大計，香港特區政府仍然好像纏足女人般拖延解決貧窮問題。背着約四個港人一個窮的社會桎梏，仍然不思進取，以為《施政報告》放一個南北都會建設大計的煙花，香港的深層次社會矛盾便迎刃而解。試問豈會有這樣容易的事？豈會有這樣簡單的政策效果？

借用內地成功扶貧的一句狠話：扶貧要真扶貧，要扶真貧。一個「真」字說得多好啊！「真」便要擔當，「真」便要過硬，「真」便要下苦功，「真」便要經得起挑戰和考驗。許多名不見經傳的中共黨員和幹部，真的已犧牲在扶真貧的艱苦奮鬥路上，真不真是由人民說了算，是由窮不窮計起算。毛澤東就說過，世界上怕就怕「認真」二字，而共產黨就是最講「認真」的。

對於扶貧，特區官員說要堅持兌現輪候公屋3年上樓的承諾，但是為甚麼由特首到房屋土地的高官們，卻沒有港英年代那樣的氣魄，公開提出10年建屋大計，沒有提出時間表、路線圖，更加沒有膽量如內地前線扶貧的幹部官員那樣立下軍令狀，宣誓表決心：不達目標，誓不罷休。香港不缺錢、不缺地、不缺技術，就是缺全心全力、毫無私心的敢擔當、肯負責，願拯救貧苦大眾脫離苦海的鄭板橋式好官。同時，更缺嚴厲監督政府和督促政府改善施政、實現良政善治的好議員。

倘特區政府真是要認真為民做一番滅貧事業，就必須拿出一個10年可實現3年上樓、消除劏房現象的興建公屋大計，並訂下中短期的實現目標和過渡期保證措施。責任同官職掛鈎，不達目標要追責扣薪，直到問責下台。要解決香港的真貧窮問題，非要有大禹治水和愚公移山的精氣神。