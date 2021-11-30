被專家稱為迄今最強的新冠變種病毒Omicron，已相繼在全球多地爆出確診病例，多個聲稱要與病毒共存的國家，爭相發出針對非洲國家的旅遊禁令。率先通報發現Omicron的南非，怒轟發現新毒株非但沒有得到讚賞，反而被施加旅遊禁令；非洲聯盟亦發聲指，疫情之所以久居不下，全因發達國家囤積疫苗。另有專家呼籲，疫苗平等是防止更多變種病毒出現的重要一步。

世界衞生組織指出，南非上周三首次通報發現Omicron。Omicron確診者不乏年輕人，而且症狀較輕，也沒有失去味覺或嗅覺等問題。有意大利專家公開Omicron的突變模型圖片，指出與此前的Delta毒株相比，Omicron突變明顯較多，反映它進一步適應人體，而且具備一定傳染性。本港有專家表示，證據顯示曾染疫者仍會感染Omicron，但現階段未能判斷其殺傷力或會否引發大流行。

歐洲國家從試圖終結疫情，變成準備與病毒共存，實行「馬照跑，舞照跳」。言猶在耳，比利時上周五發現歐洲首宗Omicron變種毒株確診病例後，歐洲立即出現多米諾骨牌效應，意大利、德國、英國及荷蘭等，先後有從非洲入境的旅客感染Omicron。事實上，踏入寒冬後，歐洲新冠疫情已急劇升溫，加上勢兇夾狼的Omicron來襲，令各國政府頓成驚弓之鳥，紛紛把與病毒共存的口號拋諸腦後，立即對非洲國家落閘。

不斷催谷接種率的以色列發現Omicron感染個案後，立即禁止所有外國人入境14日，成為全球首個因Omicron而全面封關的國家。該國甚至無視侵犯私隱之嫌，使用反恐手機追蹤定位技術，透過監控手機來追蹤染疫傳播鏈。

早早宣布要與病毒共存的新加坡總理李顯龍，亦轉軚稱或要再收緊防疫應對，並向民眾表示要有心理準備，抗疫之路會幾經波折。一隻新型變種病毒，給一眾磨拳擦掌打算重啟經濟活動的發達國家，潑了一大盆冷水。

南非率先發現Omicron後，卻遭一眾發達國家祭出旅遊禁令懲罰，令其非常之不是味兒，直斥外國的反應與其他地方此前發現新變種毒株時截然不同。非盟疫苗交付聯盟聯合主席阿拉基婭也為南非抱不平，直指Omicron出現是不可避免，因為現時根本無法公平、迅速地分配新冠疫苗。

人命本應不分貴賤，但疫情下這句話只是笑話。有數據顯示，發達國家積存過多疫苗，約2.41億劑恐被浪費。富國有能力採購大批疫苗，隨時可為民眾施打，甚至接種加強針，可憐第三世界國家卻一針難求，接種率低得可憐。有醫學專家曾指出，當我們能夠保護世界上所有人口，而非只保護富有的一小部分人，才能避免新變種病毒出現。但目光短淺、只懂得斬腳趾避沙蟲的富國，又豈會懂得這個簡單的道理。