正論：變種病毒兇而狂　政府防疫用口講

來勢洶洶的變種新冠病毒Omicron（兇而狂）正在全球擴散，日本輸入首宗個案，新加坡有兩名曾在當地轉機的旅客其後確診，西班牙、瑞典相繼失守，英國累計11人染疫，藥廠承認現有疫苗無效，世衞警告各國提高警惕，所有事實都指向疫情再度在全球大爆發的風險極大。已有3宗輸入個案的香港，確診數字在亞洲「獨佔鰲頭」，但港府依然好整以暇，堅持被動應對。聖誕新年將至，海外留學生勢必大量湧港，以港府防疫甩漏、高危群組繼續獲享免檢疫特權觀之，Omicron會否攻陷香港令人不敢樂觀，更遑論中港通關能否如期落實。

山雨欲來風滿樓。Omicron由非洲南部不斷向外蔓延，歐洲多國已驚現病例，並向北美擴散，加拿大先後有兩省錄得個案。日本昨起全面禁止外國人入境，暫實施一個月，是繼以色列後第二個封關應對的國家。饒是如此，仍有患者在封關前從納米比亞入境日本後確診，成為香港以外第二個錄得新型變種病毒的亞洲地區。古巴、巴西、智利和阿根廷等地亦聞疫色變，紛紛禁止或限制非洲南部旅客入境。

比較起來，香港的防疫措施簡直寬鬆得令人難以置信。雖云港府由昨日凌晨零時起指明安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞為A組指明地區，非香港居民不准入境，而抵港的香港居民則需接受7+14天「疫監」；並且在周四凌晨零時起，指明澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，只准已打齊兩針港人抵港。惟別說港府始終不願實施禁飛，就說病毒不長眼睛，打齊三針一樣中招，仍容許當地港人入境，顯然難以阻斷傳播風險；何況有關措施拖拖拉拉，並非即時生效，隔離檢疫兒戲；加上蘇格蘭及葡萄牙懷疑有Omicron社區爆發，但並未納入最高風險級別，如此種種，均反映港府防疫半桶水，同開門揖疫沒有二致。直到昨日深夜才宣布禁止日本、葡萄牙、瑞典的非香港居民入境。

難為食衞局局長陳肇始仍在自吹自擂，自認措施嚴格又適合；又推說推出任何措施都要「考慮一籃子因素，例如當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量或實際輸入個案」，為拒推禁飛令和全面禁止入境解畫，其實只是愈描愈黑，自暴其醜。試想想，作為主管防疫的高官，連香港如何防疫都要先問過別國的疫情、疫苗接種率等情況才作決定，不僅後知後覺，簡直就是荒天下之大謬。這就難怪，俄羅斯、巴基斯坦都對香港落閘，禁止港人及航班入境。香港有如此廢官，丟架還是其次，全港750萬人的性命堪憂才是最大問題。

正如港大專家何栢良指出，Omicron變種病毒可能會在未來一至兩周內急速變化，大批海外留學生料於聖誕節及新年假期返港，認為邊境檢疫措施應該從嚴，所有來自高風險地區的抵港人士應集中在竹篙灣檢疫中心隔離21日，直斥港府目前的防疫政策是行政決定，而非從風險管理角度出發，可謂一語中的。港府防疫拖拉，決定永遠落後於形勢，而且外防輸入向來漏洞百出，機組人員固然繼續不用隔離，「個人身份」的特權人士更繼續獲批免檢入境，如果說Omicron早已隨着這些漏洞進入香港體內，伺機待爆，誰曰不可能？

最不堪的是，港府抗疫仍然只有谷針一招，甚至計劃將「疫苗氣泡」擴展至所有食肆及表列處所，惟美國藥廠莫德納行政總裁已承認現有疫苗對Omicron幾近無效；多家藥廠亦表明，需時數月才能研製出針對Omicron的疫苗。事實上，疫苗連對付Delta變種病毒也力有不逮，打齊三針一樣中招，到底港府盲谷針意義何在？容許「打齊針」的人士從高危地區入境，更是無異於自製防疫炸彈。

可以看到，歐洲對Delta肆虐已是束手無策，Omicron勢必令形勢更加惡劣，加上他們崇尚「與疫共存」、放任自流，一旦Delta與Omicron交叉變種，衍生出更強的新冠變種病毒，全世界怎麼辦？港府繼續中門大開，有些專家不斷鼓吹香港盡快與國際通關，不用多久，變種病毒勢必攻陷本港。

本報多次對港府提出忠告，無非希望不要重蹈本地爆發的覆轍，更不想港人重過抗疫苦日子。由提醒港府必須做好防疫措施，否則「港人不是病死就是餓死」；到警告當局要修補防疫漏洞，避免人為作怪，否則「通關之日就是爆疫之時」，很可惜，言者諄諄，聽者藐藐，如今看來，預言正一語成讖。

幸好中國堅持清零政策，嚴防死守，暫時仍能幸免於難。惟Omicron無孔不入，加上香港防疫危危乎，遲早連累內地。當然，中國防控疫情已有很好的經驗，全國性大爆發不會有，但中小型爆發仍是難免，因此更應及早綢繆，宜及早叫停春運，規定民眾原地度歲；至於粵港澳在新春前通關的機會已趨渺茫，分隔兩地的家庭想團圓看來還須再等。