世界視線：人道公義得把口　英法舊恨添新仇

英國與法國，有世仇也有新恨，兩國在脫歐談判、漁業糾紛的齟齬還未解決，近日又因為難民渡海問題爆發新口角、甚至是外交戰，彼此互推責任，英國首相約翰遜與法國總統馬克龍更直接過招，關係緊張起來。近鄰難處，這句老話實是英法兩國的真實寫照。

上月一艘滿載中東難民的偷渡人士船隻在英倫海峽翻船，最少27人在寒冬下墮海死亡，當中包括孕婦及小孩。事件發生後，歐洲以至西方多國都批評英國的海上救援行動太差，又批評英國慣於對偷渡者冷漠，懶理難民生死。自覺受氣的英國首相約翰遜直接咬上法國政府，指難民都是在法國出海，法國有責任攔截、避免他們蹈海。

近日，約翰遜更直接禍水他移，他早前寫了一封公開信，收信對象是馬克龍，他要求法國接收企圖橫渡英倫海峽的難民，認為這樣做可大大減少偷渡客，又能避免現在發生的悲劇。約翰遜的信件寫好後，竟二話不說，便在社交平台上公開。不聲不響，狠狠插了法國一刀。

法國怒了，內政部長達爾馬寧取消了原定與英國內政大臣彭黛玲的會晤，公開抗議約翰遜的公開信。法國亦對難民救助展開全方位反擊，馬克龍更在公開場合譏諷英國，質疑難民要去的是英國，法國怎麼接收？法國的地方官更紛紛叫苦，大談法國努力打擊偷渡集團，甚至拋出官方統計，指今年已有3.15萬人企圖經海峽偷渡赴英，法國在海上救了7,800人，以此駁斥英國的說法。就這樣，責任的球似乎又被踢回英國腳下。

約翰遜的公開信堪稱國家交往的敗筆，對上作風強硬的馬克龍更是自討苦吃。說起這次英法拗手瓜，與歐洲人深受宗教文化影響，對難民及人道救援議題特別敏感有關，每當區內出現難民問題時，從政者都很緊張。馬克龍明年要尋求連任，疫情打擊下，本來的選戰已打得很辛苦。今年初已開始走大法國路線的馬克龍，在美國與澳洲於潛艇合約上反枱，不惜出到召回駐美國及駐澳洲大使一招，彰顯法國的強勢與硬氣，面對英國會客氣才怪了。