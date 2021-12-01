產評：變種疫慌拖冧市　今次神仙也難救

新冠疫情不經不覺已持續近兩年，人們對疫情完結的願望一再落空，如今的變種更令疫苗無效，相關藥廠最快也要一百天才能修正疫苗防禦，加上量產及分發需時，意味最少直至明年首季，環球很可能重蹈去年3月疫情大流行後的「鎖國」覆轍，以目前供應鏈極度繃緊及各地央行早已無限量放水的狀況來看，不少民眾連糧食及基本生計也可能驟然陷困，單從金融市場在水浸的狀態下再遭重創來看，情勢確實異常危急。

誠然，經過近兩年抗疫，人們早已顯現「抗疫疲勞」，習慣成自然，對病毒變種麻木，於是漠視早在11月上旬發現的最新非洲變種Omicron，直至11月25日諷刺地美國正值「感恩節」時，南非主動通報病毒已突破了疫苗的防護，全球才愕然「大魔王」來了，以色列急不及待率先「鎖國」，此例一開，他國陸續倣效。更重要的是，以往一有變種報道，疫苗廠商就會立即自信地證明疫苗仍有效，今次則主動認低威，要「投降」一百天始能找到應對方案，意味各地必須被迫「停擺」，經濟怎會不出大事？

至此，投資界已堅定地認為，聯儲局必然會推遲加息，利率期貨顯示首次加息時間可能要等到明年9月，相比之下，上周三仍估明年6月出手。作為全球央行之首的聯儲局主席鮑威爾首次公開談到對Omicron的看法時也承認，新變種病毒對聯儲局實現物價穩定和充分就業的任務構成風險。由於民眾對病毒擔憂上升，或降低外出意願，只會拖慢勞動力市場復原速度，加劇供應鏈中斷危機。顯然，一向就應對各類危機信心滿滿的鮑威爾，今次亦只能望天打卦，坦言明年如何很難估計。更甚的是，美債上限鬧劇又再逼近，財政部可能會在12月15日之後用光現金，一旦政客再次不顧後果耍手段，全球勢必一同度過「黑色聖誕」。

儘管之前多番「狼來了」，令部分市場人士認為今次跌市僅短暫，然而金融市場再陷恐慌並非無因，南非民眾也坦承，在當地與疫情打了3次仗，前幾次都不怕，這次卻有點心慌，因即使之前曾感染過新冠肺炎，體內產生的抗體對Omicron也起不了作用，這亦是世界各地為何立即要築起「護城牆」的主因。根據去年經驗，只要全球再次大規模鎖國封城，經濟必然直線下插，而去年可幸的是各地隨即以應對2008年金融海嘯的經驗天量放水，今次則難以重施故技，即使是區區一百天鎖國，也可以造成世紀大蕭條。回看1920至1930年代的大蕭條，就是因為國際貿易銳減50%、全球失業率暴升至兩成以上，無論個人收入、政府稅收及企業盈利皆驟減，成為二次大戰的導火線。

環顧目前，世界不乏廣泛饑荒及戰事風聲，東面有南海、台海；西面有俄羅斯、白羅斯、烏克蘭及波蘭；非洲也有埃塞俄比亞；糧食價格已創逾10年新高，明年沒有回落迹象。投資者面對今次冧市，與其老是想着火中取栗，倒不如靜觀其變！世界已非2008年單一金融災難、亦難以重回2019年疫前光景，在這非常時期，保守必然勝過貪婪。